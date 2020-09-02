捷克為歐盟化學農藥新規所苦 盼與台灣交流農業生技

歐盟執行委員會今年5月通過新規，2030年前化學農藥使用率要降低五成。捷克參議院議長韋德齊今天率數10人和科技部官員交流約半小時，科技部次長謝達斌會後接受媒體聯訪表示，和台灣同樣幅員小、致力推動精緻農業的捷克正為此苦惱。捷克認為台灣是推動精緻農業的標竿，而捷克學者曾發表相關研究報告，雙方預計就此持續交流。

捷克參議院議長韋德齊今天下午率團與科技部交流，該國科技部長、大學和科研單位代表都出席，科技部則有部長、次長和各司司長出席，數10人一同與會。謝達斌說，捷克和科技部過去已有交流和互動，包括人才方面的交換等，而捷克這次想和台灣展開深化交流。

謝達斌指出，捷克對台灣的印象是科技國，科技部又以科技為名，成這次交流的主軸。雙方交流彼此的科技與科研成果，捷克以氫能推動都市發展，讓科技部官員經驗，而台灣推動農業生技有成，再加上歐洲國家向來重視環境保護和環境正義，捷克團和台灣具體討論許多農業生技成果，雙方未來也將就此持續交流。

歐盟執行委員會今年5月通過新規，2030年前化學農藥使用率要降低五成。謝達斌分析，這項策略能讓當地人不再吃到添加抗生素或化學物質的食物，要從科研端開始推動。