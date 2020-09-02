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美國次卿凱斯克拉奇將來台？府未證實：相關工作磋商中
美方宣布台美將舉行「高階經貿對話」，並由次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）主持。今天有媒體報導，克拉奇有意親自率團來台與會，若順利成行，將是繼美國衛生部長阿查爾後同年第二位美國高官訪台，也是國務院目前訪台最高層級。
總統府目前並未證實，不過，總統府發言人張惇涵稍早表示，雙方還在就對話形式、議題及相關工作安排進行磋商，「我們也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。」
蔡英文總統今天在民進黨中央黨部回應媒體提問時則表示，歡迎美方這次決定，切確日期和其他安排等到一切都決定了，再向大家報告。
蔡總統說，美國確實是我國最重要的貿易夥伴，疫情帶來世界改變，希望透過對話來拓展雙方合作領域及加強現有合作計畫，同時，不論是重新布局高科技產品供應鏈、強化雙邊投資、擴大基礎設施與能源部門合作、智慧財產權進一步保護等，期待這些對話合作不僅鞏固台美雙方合作，對國際社會也帶來真正的進展，把台灣的經濟帶到另一個層次。
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