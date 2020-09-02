國民黨避免不分區名單太爛 中央委員同意票過半才能任命

國民黨中常會今討論本周全代會一章四法的修法內容，其中有關於中央委員對於不分區立委名單的同意權的行使，擬由負面表述（不同意票過半）改為正面表述（同意票過半）才能以任命；中央委員也由210席減少為190席，候補席次由105席減到95席。

國民黨過去的不分區名單，中央委員都是以不同意票行使，意思就是不同意票過半，該不分區立委就才能從名單上剔除，此爭議在黨內吵了十年。由於去年前主席吳敦義所提的不分區名單被批評為「史上最爛」，因此不同意票改為同意票行使的話題又再度被拿出來討論，但都未果。

針對不分區立委同意權的行使，國民黨文傳會主委王育敏表示，過去為不同意票要過半，都不是「真正的同意權」行使，因此這次有中常委提案把中央委員職權訂出來，將來可以去用正面表述的方式行使不分區立委同意權，同意票過半才能任命為不分區。

而由於中央委員對於不分區行使不同意票改為同意票的方式，涉及中央委員席次的修正。原定210席減少為160席，候補席次由105席減到50席，改為210席減少為190席，候補席次由105席減到95席。