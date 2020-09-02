民眾黨團：學童營養午餐急需防範瘦肉精 將提修法

民眾黨團今天表示，教育部因應美豬牛開明年開放進口，發函要求各級學校營養午餐、供應膳食應依「學校衛生法規定」，一律使用國內優質豬肉、牛肉；但幼兒園、安親班等兒少機構根本不是學校衛生法的規範對象，所以將推出「學校衛生法」等相關修法版本。

民眾黨團指出，學校營養午餐是學生在學校當中重要的一餐，蔡政府一旦開放含有瘦肉精美豬牛進口，未來仍恐有瘦肉精豬肉進入校園的潛在風險，因為學校衛生法第23條僅規定，「學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品」，並未完全禁止使用進口食材，禁止使用的食材品項也只有基改食品，並無針對含瘦肉精的食材做出限制，實際上沒有強制性，也沒有罰則，因此教育部的公文宣示意義大於實質意義。

民眾黨團表示，根據過去研究資料，若過量服用萊克多巴胺恐引發心血管疾病、心悸等副作用，為防範瘦肉精對國人健康造成的風險，黨籍立委高虹安將提出三項修法，首先應該針對「學校衛生法第23條」應明定學校禁止使用含乙型受體素、基因改造之生鮮食材及其初級加工品、相關產製品，以保障學生健康；此外，針對「幼兒教育及照顧法第二十五條」、「兒童及少年福利與權益保障法第八十三條」都訂定同樣條文，才能真正把關幼兒食品安全。