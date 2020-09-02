段宜康發出警報 跑票的「妖魔鬼怪」要申請入黨了

2014年台南市議長選舉，民進黨市議員陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲被認定跑票，遭開除黨籍。段宜康今天在臉書發出警報，指跑票給李全教的「妖魔鬼怪」又要申請入黨了。

民進黨台南市黨部表示，黨員經開除黨籍後需5年後才能重新申請入黨，目前已超過5年，但是否有人申請，還要了解。依規定，黨員入黨審核資料由各縣市黨部執委會進行審核，地方黨部審核通過後，會送中央黨部審查委員會複查，通過後才能再入黨。

2014年台南市議長選舉，民進黨席次占多數，尋求連任的民進黨議長賴美惠應穩獲當選，但國民黨籍市議員李全教獲得民進黨籍議員的奧援，意外當選議長。經民進黨調查，陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲跑票，將5人開除黨籍。

段宜康今天在臉書發出警報「2014年跑票給李全教的妖魔鬼怪，現在又要申請入黨了。」臉書上吸引很多網友留言，有人寫說「他們適合民眾黨」、「這種人的存在，是時代力量的養分」、「民進黨多的是這種背刺」還有人說「段哥，忠言逆耳！你會不會被打成什麼寇」。