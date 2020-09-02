民眾黨被質疑黨部、黨團不分 蔡壁如：符合規定

昨天有媒體質疑，台灣民眾黨黨部黨部、立院黨團不分，連隸屬於黨部的文宣部主任、發言人都掛黨團職缺，領納稅人薪水，卻做黨工的業務。民眾黨立委蔡壁如今天表示，一切符合立院規定，相關人等也是以黨團工作為主。

蔡壁如說，外界「寄生國會」的說法有點也太超過了，黨發言人掛黨團職缺，主要也是在幫立委和黨團行銷、倡議法案，仍以黨團工作為主，一切人事任用都符合立院規定。

至於被質疑黨政會報的地點就在立院黨團辦公室，黨主席柯文哲還每周三固定前來立院開會，是否恰當？蔡壁如表示，黨內也正在討論更動地點，只是還沒定調。

民眾黨發言人楊寶楨表示，此安排是希望黨部、黨團併行運作，提升整體工作效率，自己的職務主要是幫黨籍立委推廣法案，周末才會跟黨主席行程、協助處理黨務，並非領黨團的薪水卻做黨部的業務，一切遵照立法院規則辦理。