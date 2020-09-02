中常委指兩岸論述要對岸認同 江啟臣暴怒回嗆

國民黨全代會六日舉行，今天下午中常會進行改革委員會報告，在討論到兩岸論述的報告案時，不少中常委發言闡述意見，其中中常委范成連對兩岸報告案有疑慮，認為兩岸論述需要對岸認同等才能提出，此話一出，引發黨主席江啟臣不滿回嗆：「沒參加黨代表座談的人沒資格說話！」

國民黨這次的兩案論述報告案以「中華民國」價值與憲法為根基，以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

但范成連認為，就如同九二共識，必須有對岸的認同才能達成所謂的兩岸共識，不能由國民黨單方面修改。江啟臣則回嗆：「這次的兩岸論述是基於中華民國憲法的九二共識，哪裡有錯？你跟我說！」江強調，這次所提出的兩岸報告案，在黨代表座談時都有高度共識，「沒參加的人沒資格說話」。