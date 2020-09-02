韋德齊要建台捷橋梁 「先走上橋的是自由和民主」

行政院長蘇貞昌今接見捷克參議院議長韋德齊一行人。韋德齊除了希望兩國在經濟、科技、研發、創新領域與教育等有平等互利的合作，也表示希望這次訪問台灣，可以建立捷克與台灣的橋梁，而兩國共同價值是自由民主，「兩國建立的橋梁，先走上橋的是自由和民主」。

蘇貞昌今等在行政院大禮堂接見韋德齊一行人，為表歡迎更走至門口迎接，兩人見面時以碰肘取代握手，致詞時也互贈禮物，蘇除送出充滿桃花源意象的台灣造型木雕，更提前請幕僚準備台灣超商就買得到的捷克啤酒；韋德齊則提及，代表團中就有皮爾森人，甚至是皮爾森啤酒的推廣人。

韋德齊表示，訪台前，參議院曾投票決定要不要訪問台灣，結果52位當中有50位同意，幾乎是百分之百的支持，訪台之旅希望能與台灣在網路資安、衛生醫療、經貿、農業、創新研發以及新冠肺炎防疫等方面展開互利平等的合作；其中教育部分，希望雙方除了增加大學交換生，提高雙國之間的合作與了解，也能被允許在當地打工，更希望有機會能交換中學教師。