捷克議長韋德齊說「我是台灣人」蔡英文：十分感動

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，中國外交部長王毅怒批「中國會讓韋德齊付出深重代價」，但韋德齊隨後在立法院演說提及「我是台灣人」，得到許多台灣政治人物掌聲。蔡英文總統今天在民進黨中央黨部受訪時表示，相信很多台灣人都和她一樣，十分感動

蔡總統說，昨天捷克參議院議長韋德齊在立法院演說所說，就是想表達對台灣堅定的支持與認同。

她表示，台灣和捷克都經歷過民主化的道路，更能夠體會所有台灣人的堅持和努力，經過全體國人努力，現在台灣在國際上代表的就是「對民主自由普世價值的堅持」，過程艱辛，挑戰也不斷，「但只要我們堅持，就有越來越多的人能夠排除打壓和威脅來堅定支持台灣。」

副總統賴清德也在臉書上力挺韋德齊。賴表示，美國前總統甘迺迪曾以「我是一個柏林人」為題演講，反對共產主義和壓迫政權，支持西柏林人民。韋德齊在立法院也說出「我是一個台灣人」，表達對台灣的支持。

賴清德說，面對中國威嚇，韋德齊提到「30年前踏入政壇就發誓，絕不允許因不爭取而失去自由，也不會聽取任何削弱獨立主權、自由民主的建議」，令他十分欽佩。