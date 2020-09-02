見韋德齊 蘇貞昌釋利多：應多提供機會讓捷克人才來台

行政院長蘇貞昌今接見捷克參議院議長韋德齊一行人，兩人見面時以碰肘取代握手，致詞時也互贈禮物，蘇更請幕僚準備台灣超商就買得到的捷克啤酒。蘇貞昌致詞表示，台灣在捷克有各方面投資達10幾億美金，接續也會鼓勵廠商多投資，也已交代外交部、教育部應該要多提供一些機會，讓捷克的優秀人才來台學習語言，增加兩國更多了解與友誼。

蘇貞昌今與外交部長吳釗燮、秘書長李孟諺等接待捷克參議院議長韋德齊一行人。

蘇貞昌說，兩國雖然距離遙遠，但是對民主自由的堅持讓大家聚在一起，昨天韋德齊在立法院演說時提及」「我是台灣人」，讓國人特別感動，立委們也不分朝野起立熱烈鼓掌，自己看了也非常高興。蘇也開玩笑說根據我國憲法規定，擔任行政院長每年都要在立法院報告、演講並接受質詢，從來沒有獲得那麼熱烈的掌聲，也讓他特別羨慕。

蘇貞昌表示，台灣人民對於捷克印象非常好，過去兩年中台灣有超過18萬人到貴國旅遊，在台灣超商就可以買到捷克的啤酒，韋德齊當市長的小鎮風景優美也像童話故事一樣，相信這次成功的訪問，會讓很愛出國遊玩的台灣人民更有興趣到捷克遊玩，我國出國旅客一年約700萬人對照現在赴捷克旅遊的18萬人，還有很大的發展空間。

談到旅遊，蘇貞昌也舉自己為例，說捷克歷史悠久、文化深遠、歷史優美，自己十幾年前到捷克布拉格查理大橋參觀旅遊時，也去掛了愛情鎖，到現在夫妻感情都很好，後來擔任台北縣長(現新北市)的時候，也在淡水情人碼頭蓋了情人橋。

緊接著蘇貞昌談話轉入投資與合作，蘇貞昌表示，捷克是我國在歐洲投資的重鎮，各方面投資達10幾億美金，已創造1萬多個中高階就業機會，未來會鼓勵我國廠商多投資，尤其捷克明年一月將實施避免重複課稅逃稅協定，相信會對我國廠商去捷克投資帶來更好的機會；也感謝捷克參議院以及各界大力支持台灣加入WHO，希望未來兩國繼續合作，增加兩國在國際上的空間，及相互多方面的合作。

蘇貞昌也說，捷克的隨團翻譯曾經在台灣學習語言，自己也交代外交部、教育部應該要多提供一些機會，讓捷克的優秀人才來學習語言，取得學習機會，增加兩國更多了解與友誼。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康