降低美豬進口衝擊 桃園豬農：總量管制及檢舉獎金百萬

政府開放含萊克多巴胺美豬進口引發全國沸騰，桃園市養豬協會理事長曾文湖今天下午表示，「（開放）生米煮成熟飯，養豬戶希望傷害降到最低」，豬農要求產地標示落實、再落實，讓國人確實不會吃到含萊克多巴胺豬肉，協會建議高額檢舉獎金至少100萬元以上，遏阻違法。

大園毛豬產銷班長、祥興畜牧場主黃正祥說，開放含萊克多巴胺美豬進口，豬農在意的是「總量管制」，進口量多少? 政府要講清楚，目前國產豬市場8、9成，因為進口管制量不穩，造成國內豬肉價格不穩定，目前不含瘦肉精進口豬肉，以加拿大最大，一旦美國含瘦肉精豬肉進口可節省成本2成，如果台灣未來加入FTA，若無總量管制，國產豬市場將難競爭崩盤，政府必須對進口豬肉「總量管制」說清楚講明白。

曾文湖表示，政府強調將來美豬進口產地標示，民眾是怕不小心吃到含萊克多巴胺豬肉、害怕政府的進口豬肉產地標示不夠落實，且放寬萊克多巴胺豬肉進口，國產豬絕不用萊克多巴胺，將拚不過美國豬，為區隔國產、進口豬就必須落實產地標示，包括加工產地標示等配套措施是否完善，將是豬農觀望是否抗爭重點，希望政府提供高額檢舉獎金，愈高愈好，以遏阻違法。