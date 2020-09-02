絕殺！黨產會聲請北高行院7位法官迴避黨產案

繼司法院大法官會議做出黨產條例合憲解釋後，行政院黨產會再出招。黨產會今天發布新聞稿指出，該會已在今天中午正式向北高行聲請向大法官提出釋憲申請的7位北高行法官，應迴避其目前審理的9件黨產訴訟案，此舉將嚴重影響接下來黨產訴訟案的審理結果。

黨產會聲請7位法官迴避的黨產訴訟案，涉及當事人有國民黨、中投、欣裕台、婦聯會、中廣、中影，以及民族、民權、國家發展三大基金會。

黨產會新聞稿指出，司法院甫就「黨產條例」第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段及第14條規定均不違憲乙事，作成釋字第793號解釋。不只一位大法官在協同意見書及不同意見書中，呼籲處理不當黨產時應心存善念，以和解共生之精神，讓爭訟早日結束。

黨產會表示，在達成和解共生此一終極目標前，不得不在此提醒，目前繫屬於台北高等行政法院之12件訴訟中，有9件分案予本次向法院聲請釋憲之第二、六、七庭法官審理，而由本次聲請釋憲之7位法官參與組成合議庭。以台北高等行政法院共7庭30位法官之人員配置以觀，實甚為集中。

黨產會表示，且此次聲請釋憲之法官，於釋憲聲請書、補充理由書及新聞稿中，已明白對該會組成、行政處分作成程序、追討黨產乃至於轉型正義等均表達反對立場，客觀上堪認由此次聲請釋憲之法官續行審判容有偏頗疑慮，縱使審結判決，其結果亦難昭公信

黨產會表示，該會因此依行政訴訟法第20條準用民事訴訟法第33條第1項第2款規定，聲請鍾啟煒、李君豪、陳金圍、畢乃俊、陳心弘、林麗真、林淑婷等7位法官迴避相關案件之審判。