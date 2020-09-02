國民黨革新案／ 五大具體主張找回年輕人的認同

國民黨革新案結論下午送中常會討論，在青年參與部分，黨中央送常會報告指出，談到找回年輕世代，首先要問的是「如何確立國民黨的價值論述？」價值論述可分為「基礎價值的共同論述」，以及「依照不同年齡、地域等多元類別的議題論述」。

國民黨必須重新喚起年輕世代，為什麼需要國民黨的想法；重塑國民黨是能為台灣帶來的價值，對外比民進黨更能把中華民國行銷至國際，對內比民進黨更能捍衛民主法治的精神的政黨。

為找回年輕人認同參與，五大具體主張內容為：

一、提高青年參與的可能性，積極鼓勵青年投入基層選舉，並且給予公平競爭機會，建立輔導青年參選機制。

二、不分區立法委員所提名的34人名單中，依序每五名可有一名是40歲以下的具專業領域專長之年輕人（原住民、新住民更佳），且只能擔任一屆不分區立委。

三、召開青年諮詢委員會，於黨中央定期並滾動式的表達年輕人對各議題的不同看法。

四、地方黨部轉型為地方智庫，由地方智庫針對地方型議題進行深耕與幕僚作業，成為議題創造者。

五、建立黨中央與地方的資訊雙向交換模式，資訊共享、戰略共擬，暢通基層回報地方議題與輿情的管道，再由中央發動資源配合協助地方議題。