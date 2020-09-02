國民黨革新案／組織11項改革 中常委連任最多做8年

國民黨中常會下午討論黨務革新四大議題最後結論及一章四法的修正，在組織改革部分，黨中央送中常會版本，提出中常委和中央委員席次精簡、黨主席選舉廢除連署規定等共計11項改革內容。

組改11項改革內容為：

一、調整中常委任期，連選得連任一屆，任期最長為八年。

二、適度精簡席次，將應選中常委由32席減至29席，主席指定之中常委由5減至4席，加上2席由青年代表擔任的指定中常委，總席次將變為35席

三、常委組成因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為50%以上。

四、增加決策多元意見，主席指定中常委不再限定黨籍縣市首長，可以選任黨籍社會賢達來擔任。

五、常委選舉維持現行的「全國單一選區制」與黨代表的投票應選數二分之一(即15票)。

六、中央委員適度精簡席次，原定210席減少為160席，候補席次由105席減到50席。

七、中央委員組成因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為50%以上，並保障40歲以下青年比例不得低於15%

八、廢除非經主席提名而自行參選中央委員的黨代表簽署制度。

九、黨主席的選舉廢除黨員連署制度，將黨章內規定「應」設立副主席之規定，改為「得」設立主席，增加彈性空間。

十、嚴明黨紀、杜絕投機，自願退黨者，回復黨籍從嚴把關。同時也端正黨職選風，強化考紀。

十一、增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話，強化空戰能力，補強原有不足之處。增設國際事務部，建立美日重要聯絡窗口，並加強對僑胞的服務。