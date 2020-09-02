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美方解密六大保證 蔡英文：意味美對台政策更清晰明確
美國在台協會（AIT）日前解密2則與對台軍售有關的電報。電報明列對台六項保證，AIT也表明，「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。今天蔡英文總統在民進黨中央黨部接受媒體採訪，被問到美方這個舉動是代表什麼意義？
蔡總統說，這是美方首次公開六大保證內容，美方強調六項保證是重要對台基礎，意味美國在對台政策上更清晰、更明確，中國近來在台海和西太平洋區域間的軍事活動，衝擊到地區穩定及安全，這項宣示代表美方長期以來對台海穩定及台灣安全的重視，尤其是美方支持台海現狀不受破壞的立場。
蔡總統說，作為一個民主國家，台灣會善盡區域成員責任，持續強化自己的防衛能力，和美國及其他理念相近國家合作。
至於美方宣布台美將舉行「高階經貿對話」，蔡總統說，歡迎美方這次決定，切確日期和其他安排等到一切都決定了再向大家報告。
蔡總統說，美國確實是我國最重要的貿易夥伴，疫情帶來世界改變，希望透過對話來拓展雙方合作領域及加強現有合作計畫，同時，不論是重新布局高科技產品供應鏈、強化雙邊投資、擴大基礎設施與能源部門合作、智慧財產權進一步保護等，期待這些對話合作不僅鞏固台美雙方合作，對國際社會也帶來真正的進展，把台灣的經濟帶到另一個層次。
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