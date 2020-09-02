國民黨革新案／財務穩健「三箭！」黨產捐公益

國民黨中常會下午討論黨務革新案結論，在財務穩健部分，黨中央送常會報告指出，「收支平衡、永續經營」為財務穩健的最高原則，必須從開源、節流、及公益等三方面著手。

開源部分，健全政黨補助金、小額募款以及黨公職募款的收入結構；節流部分，黨務支出量入為出、組織改造及持續精簡人事費用；公益部分，清償債務、僅保留必要辦公處所、剩餘黨產全數捐做公益。

財務穩健三大主張內容為：

一、開源之具體作為：落實黨公職分攤金達成率在七成以上、逐年調漲黨費，2021年先調整至新台幣300元，並考量逐年檢討。配合黨務活動進行小額募款、調整黨公職募款責任額、調整黨公職候選人提名作業費用。

二、節流之具體作為：節省中央及地方黨部之人事費用支出、辦公室租金支出，其中地方黨部辦公室與各級民代整合運作；預計至2022年共可撙節6700萬元。

三、公益之具體作為：面對黨產條例釋憲結果的挑戰，堅持護憲、護法、不護產，持續與不當黨產會協商，維護本黨勞工權益、維持合理運作外捐做公益。