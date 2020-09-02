沒兩岸新論述 江啟臣：改委會是做現階段兩岸政策報告

國民黨「黨務革新」方案下午送中常會通過，兩岸論述也定調為傳承國民黨核心價值「中華民國」、堅持一中各表為前提的「九二共識」與秉持有原則兩岸交流三大基本主張。黨主席江啟臣強調，報告是對現況描述，不是所謂「兩岸新論述」。

江啟臣表示，改革委員會兩岸論述這塊經討論後提出的是「現階段兩岸政策報告」，並不是一個宣言、決議文或決定國民黨未來兩岸的一個政策，也不能說是兩岸新論述，內容不涉及修改黨章或政綱，修改黨章應該留到下個主席處理。

江啟臣認為，對兩岸論述的檢討是一個動態過程，就算這次報告過了也不會因此停止兩岸政策與論述討論，國民黨還是要與時俱進，尤其「兩岸未來」這一塊，畢竟九二共識是一個現階段維持兩岸互動求同存異的論述。

江啟臣說，對於兩岸未來該怎麼發展的論述，這部分國民黨內應有更多勇敢的討論，不應該草率決定，誰說了算？特別是這次把外部的人找進來檢討兩岸論述時發覺，「統獨以外的第三條路」才是國民黨在九二共識以外要好好思考的問題。

江啟臣表示，他不能現在就不負責任下一個標說統獨以外是什麼路，「我也沒有那個資格，整個黨內都還沒有這個共識」。

江啟臣指出，這次是因為敗選後，大家要檢討兩岸論述到底出了什麼問題，才納入改革委員會討論領域之一，檢討完後認為，國民黨兩岸論述中像九二共識遭誤解，主要問題在於沒有適時澄清抹紅或抹黑，應用簡短方式把它脈絡講清楚。