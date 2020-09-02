聽新聞
test
0:00 / 0:00
開放美豬、醫材上限爭議 江啟臣：跟獨裁有什麼兩樣？
國民黨主席江啟臣今天到新竹縣關西鎮，陪同議員補選候選人徐瑜新掃街拜票，對於開放含瘦肉精美豬一事，江啟臣表示，對全民來講都是非常大的衝擊，因政府沒有做好溝通說明及準備，就突襲式開放，犧牲全民健康；自費醫材上限政策也同樣用偷渡方式，都想要躲過民代機關、國會的監督，「跟獨裁有什麼兩樣？」
江啟臣表示，上周五蔡總統宣布要進口瘦肉精美豬，對豬農也好、消費者也好，對全民來講，簡直是一個非常大的衝擊，因為在沒有做好任何溝通說明跟準備的狀況下，就貿然突襲式的開放進口，讓國人沒有任何準備，連政府自己也沒有任何準備，執政黨的立法委員也不清楚。
他強調，甚至是負責食安把關的衛福部、農業輔導的農委會，也都搞不清楚狀況，所以在面對民眾的疑問，回答也是荒腔走板，「所以蔡政府到底真的準備好了嗎？做這樣的決定換到了什麼？犧牲了全民的健康到底換到了什麼？」
江啟臣表示，至今仍沒有得到具體的答案，只知道蔡政府拿人民的健康去做妥協，而且也不是對等的談判，未談就先投降，這樣的犧牲全民絕對不會接受，在野黨絕對是強力監督、捍衛全民的健康。
針對衛福部9月1日在網站上公告「自費醫材上限」政策，江啟臣則說，蔡政府的行事風格很多都是用偷渡、偷行，或是用多數暴力的方式，包含在立法院通過的很多的法案，連立法院都不講，不管是瘦肉精或是跟全民福祉攸關的問題，都想要躲過民代機關、國會的監督，躲過監督也不做說明，「跟獨裁有什麼兩樣？」
江啟臣說，人民選給你、賦予你權力沒有錯，但民主社會投票與制衡也不能少，沒有制衡只會構成腐化、貪腐及獨裁，希望民眾認識到民主制衡的力量，國民黨會扮演在野制衡的力量，也希望民眾給予支持。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言