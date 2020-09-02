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吳釗燮：台美經濟與商業對話 討論TIFA外經濟商務議題

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
吳釗燮（中）今出席「新版護照封面」記者會。記者潘俊宏／攝影
吳釗燮（中）今出席「新版護照封面」記者會。記者潘俊宏／攝影

我國確認放寬進口美豬美牛條件後，美方隨即宣布台美將舉辦一場「經濟與商業對話」。外交部吳釗燮今解釋，「經濟與商業對話」是在台美貿易暨投資架構協定(TIFA) 之外，可以討論更多更長遠更深入的經濟商務議題。

我國預計明年一月開放含萊克多巴胺的美豬進口，同步也放寬美牛進口月齡至30月齡以上。美國國務院亞太助卿史達偉則隨即宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」。

吳釗燮今出席「新版護照封面」記者會時表示，TIFA與「經濟與商業對話」的差異部分，TIFA是台美的經貿投資架構，在這架構下可以談比較細節實質的議題；經濟與商務對話則是能源基礎建設，這是在TIFA之外，可以討論更多、更長遠、更深入的經濟商務議題。

吳釗燮說，「經濟與商業對話」的目前目前仍在跟美國磋商當中，如何啟動、何時啟動、多少人參加，若有進度會對外說明；至於TIFA今年是否召開，也仍在討論當中。

另外，美國與日、澳、印四國在印太地區組成戰略聯盟，我國未來是否有望加入，吳釗燮表示，這是一個很大的假設性問題，我過會仔細觀察有關於整個印太地區結盟情形，而作為印太地區負責任的國家，我國將會努力在印太地區提供貢獻，希望促進印太的開放自由繁榮。

TIFA 吳釗燮 美豬 美牛 護照 外交部 史達偉

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