國民黨提產地標示四質疑 酸衛福部變「瘦肉精代言人」

蔡政府開放瘦肉精美豬牛進口引發爭議，對於政府強調豬肉產地會標示清楚，國民黨今舉行記者會提四大質疑，包含攙偽的瘦肉精豬肉製品，產地該如何標示？例如水餃餡有三分之一是美豬要怎麼標？還有僅標示原產地，民眾不易辨別是否含萊克多巴胺，以及稽查的技術能否確實分辨攙偽豬肉製品的產地來源與摻雜比例，以及稽查的人力是否充裕？

國民黨文傳會主委王育敏表示，錯誤政策比貪汙還要可怕，政府從源「頭部管理」變成「源頭開放」，讓瘦肉精美豬長驅直入進到台灣市場，市面上有上百種豬肉製品，即便廠商標示是國產豬，人民也會質疑其真實性，最後銷量下滑受傷的就是本國豬農，政府用補貼的方式要加到幾個100億？

對於衛福部要求部立醫院要宣傳可以吃瘦肉精，王育敏批評衛福部不僅違反職責，還護航政府洗腦民眾，不幫人民把關，反變「瘦肉精代言人」。王育敏諷刺，既然民進黨護航吃瘦肉精美豬沒問題，但就「產地直送到家」讓這些支持瘦肉精美豬進口的人享用，其他人繼續吃國產豬，不要讓這些肉品流到市場，這倒是個解方。

台北市議員鐘沛君說，教育部保證不將美豬用到營養午餐上，但國人的飲食習慣，吃豬肉比例是牛肉八倍之多，政府根本無法保證杜絕參有美豬的再製品，但光是營養午餐一個月就有30幾道菜跟豬肉有關，例如餛飩、蘿蔔糕等，要校方一一查證標示是困難的問題，而學校吃不到美豬，請問孩童到坊間餐廳就吃不到嗎？

台灣預防醫學學會理事長、前立委陳宜民表示，自己的母親已高齡88歲，不知道去傳統市場買菜怎麼分辨，擔心對身體造成傷害，決定明年開始就不吃豬肉。陳說，瘦肉精就是臨床實驗失敗的藥品，不能用在人體，後來才改用在動物飼料裡增加瘦肉比例，瘦肉精不僅沒有人體實驗數據，有很多豬隻吃下後也會出現暴斃狀況及許多不好的副作用，「這些可憐的豬隻也是很辛苦」。他呼籲食藥署藥拿出評估報告出來，並提供動物實驗數據讓民眾放心。

國民黨文傳會副主委鄭照新憂心，在夜市吃大腸頭、肝連肉等，這些攤商要如何做到標示美豬和國產豬分離？尤其不是所有美豬都含有瘦肉精，這府要怎麼做區隔？而且孩子對於瘦肉精美豬殘留在身體的狀況不可能跟大人一樣，政府應該要在評估報告裡依照年齡分層去列出可忍受的量，否則無法平息家長的疑慮。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，傳統市場、夜市攤販難以做清楚的標示，政府若告訴他們不清楚標示就會受罰，是要把這些小攤販給搞瘋嗎？而且不只美豬，牛肉麵是不是也要標示是用月齡30以上還是以下的？她說，他願意出錢讓陳時中天天吃美豬，叫陳時中開直播吃給大家看。