新版護照封面 綠委：支持抓大放小 增加台灣識別度

立法院日前通過提高護照上「台灣」辨識度，並請行政部門研提具體作法。行政院今天舉行記者會說明新版護照封面，將REPUBLIC OF CHINA改為環繞國徽，放大TAIWAN字樣。民進黨立委鄭運鵬認為只改封面，不改內頁，是很成熟、避免中國藉故製造國際爭議的選擇。

鄭運鵬認為，整體來說這是一個抓大放小的政策決定，他覺得這個做法很好。他強調，行政院對新的設計，是保密到家，他承認事前不知情，至於設計美醜就會是各說各話，牽涉國際和兩岸關係，若事前臆測太多，壓力更大。

鄭運鵬說，此次護照只改封面，不改內頁，是很成熟、避免中國藉故製造國際爭議的選擇，他也支持。

他指出，在英文部分，放大TAIWAN，縮小並改變Republic of China的表現方式，重點是放大強調台灣識別，加強外國人一眼就辨認這是「from Taiwan」不是China，這是之前立法院各版決議文的主要精神，雖然不是各黨無異議一致通過，顯然外交部是有掌握到重點。

他認為，中文保留「中華民國」，雖然大部分人外國人看不懂，只知道和「中華人民共和國」的字數不一樣，國人應該也能接受。

鄭運鵬表示，部分民眾對於保留太陽國徽有意見，認為和國民黨徽太雷同，他判斷這是精心討論的結果，抓大放小，大家也不用問有沒有交換了什麼，這個部分他也尊重並且支持。