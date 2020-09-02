快訊

囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

陳時中登時尚雜誌 黑框眼鏡風衣網友驚嘆

中央社 / 台北2日電
衛福部長陳時中登上時尚雜誌（GQ）9月新刊封面。 圖／取自GQ網站
衛福部長陳時中登上時尚雜誌（GQ）9月新刊封面。 圖／取自GQ網站

衛福部長陳時中登上時尚雜誌（GQ）9月新刊封面，黑框眼鏡加上多套大衣搭配私服，和平常疫情指揮官「硬漢」形象截然不同。不少網友稱讚「拍得很帥」，但也有網友在美豬爭議下不埋單。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中有防疫戰功，但近日因政府將開放含萊克多巴胺美豬備受爭議。

時尚雜誌GQ在9月1日釋出陳時中專訪內容，搭配數張他身穿名牌大衣搭配高領針織衫，並戴上黑框眼鏡的照片，形象顛覆，讓不少網友眼睛為之一亮。

有不少網友留言：「拍得好帥」「有韓國大叔的感覺」「可以穿這樣去記者會嗎？」但也有網友說：「背景放萊克多巴胺才能襯托部長的帥」「還有空拍這個」。

陳時中在專訪中回應全球防疫模範國領導都是女性時表示，防疫是長期抗戰，很難說女性領導一定比較成功。但他的觀察是，女性比男性多一些細心、耐心，女性領導者有這2種特質，決策之後態度也很堅毅，願意好好地執行。很多國家產生混亂，就是後者出了問題。

觀察其他國家的情況，陳時中發現，控制疫情的關鍵是政策不能混亂與搖擺。其實很多方式都能成功，問題是施政者夠不夠堅定。

以往陳時中比較少談家人；但在專訪中，陳時中表示，他犧牲很多跟家人相處的時間，但是他心裡沒有遺憾，因為他太太支持他。夫妻之所以是夫妻，正是彼此看到彼此想要的，也了解。

至於當代男子，陳時中說，現在男人跟以前最不一樣的地方是對待女性的方式，以及夫妻相處。男性對女性要多一些尊重，打從心裡尊重，不是純粹照顧，而是尊重她是個有想法的個體。

陳時中分享，他太太是個大提琴家，對他影響很大。國慶晚會時，邀請函上面是寫部長與部長夫人，他太太抱怨難道她沒有名字嗎？他就跟相關人士反映。他也從2個兒子身上看到新一代男人其實有更多不一樣的地方。

陳時中表示，他的大兒子是個醫生，很愛老婆又疼小孩，願意花很多時間帶小孩，比他更重視跟小孩子的溝通，雖然他覺得自己以前算做得不錯了；二兒子則學設計，比他更熱情，也更願意替別人著想，他覺得這樣很好。

陳時中 疫情

延伸閱讀

陳時中、陳吉仲第一線滅火 護豬農擬再加碼百億

滅火！陳吉仲：豬肉須標產地 祭「吹哨者條款」

影／美豬換國際地位太空泛！柯轟蔡：不能一味要人配合

絞肉含美豬須逐一標示 陳時中：違者最重罰4百萬

相關新聞

快訊／新護照曝光 「ROC」縮小、「TAIWAN」被放大了！

為凸顯台灣避免與中國混淆，行政院今公佈我國最新護照樣式，主軸是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大。

新版護照明年1月發行 護照未到期者可提前申請換發

外交部今天表示，為進一步提升我國護照封面的台灣（TAIWAN）辨識度，維護我國人海外旅遊權益及便利，經立法院決議，外交部報請行政院核定，調整護照封面設計，以更加彰顯台灣，新版護照預訂明年1月發行，對於已持有護照的民眾可以繼續使用至護照效期截止，如果民眾想提前申請換發新版護照，也可以向外交部領事事務局及各辦事處申請。

吳釗燮：台美經濟與商業對話 討論TIFA外經濟商務議題

我國確認放寬進口美豬與美牛條件後，美方隨即宣布台美將舉辦一場「經濟與商業對話」。外交部長吳釗燮今解釋，「經濟與商業對話」...

藍兩岸論述延續九二共識 提8點具體主張

國民黨改革委員會針對兩岸論述，提出8點具體主張，包括兩岸官方需尊重中華民國存在的事實，基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動等，預計今天下午送中常會通過。

國民黨提產地標示四質疑 酸衛福部變「瘦肉精代言人」

蔡政府開放瘦肉精美豬牛進口引發爭議，對於政府強調豬肉產地會標示清楚，國民黨今舉行記者會提四大質疑，包含攙偽的瘦肉精豬肉製...

影／護照加註TAIWAN七年後再改版 突顯台灣字樣

行政院今天舉行護照改版記者會，外交部長吳釗燮表示，護照封面的元素幾乎沒有變動，只是放大了台灣英文字樣，緊鄰現行護照的PA...

陳時中登時尚雜誌 黑框眼鏡風衣網友驚嘆

衛福部長陳時中登上時尚雜誌（GQ）9月新刊封面，黑框眼鏡加上多套大衣搭配私服，和平常疫情指揮官「硬漢」形象截然不同。不少網友稱讚「拍得很帥」，但也有網友在美豬爭議下不埋單。

護照改版 賴清德：讓國際人士更清楚看見台灣

副總統賴清德今天表示，護照改版可讓國際人士更清楚看見台灣，不至於像過去造成混淆，中華民國這4個字，仍然在護照上看得到。

新版護照封面 綠委：支持抓大放小 增加台灣識別度

立法院日前通過提高護照上「台灣」辨識度，並請行政部門研提具體作法。行政院今天舉行記者會說明新版護照封面…

新舊護照封面比一比 至少3個不同點

行政院今日上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由政院發言人丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席說明。將新舊護照對比，國字的中...

【即時短評】護照封面縮小的ROC 蔡政府走在兩岸紅線上

立法院日前於臨時會通過提高護照上「台灣」辨識度的決議，交由行政院研擬具體做法。行政院今上午舉行記者會，說明新版護照封面，「Republic of China」被縮小後，「Taiwan」的英文字樣儼然與中文的「中華民國」在封面上分庭抗禮，似乎也正說明我國現今的定位處境。

護照改版 蘇貞昌：期待疫情結束後大家開心用護照出國

行政院今公佈我國最新護照樣式，主軸是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大，把REPUBLIC OF CHINA縮小改環繞在國徽周遭，預計明年一月就能換發。行政院長蘇貞昌也發臉書表示，期待疫情結束後，大家開心使用護照出國。

熱門新聞

反美牛…當年百餘團體嗆聲 而今剩唯二

快訊／新護照曝光 「ROC」縮小、「TAIWAN」被放大了！

獨／衛福部傳施壓 逼部內醫院為瘦肉精背書

王定宇指馬英九認真推美牛豬 馬辦酸：大腦是個好東西

自台輸出上海新冠肺炎確診 在台18名接觸者採檢陰性

歷時半年 國民黨「八大革新」、兩岸「三大主張」出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。