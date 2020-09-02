陳時中登時尚雜誌 黑框眼鏡風衣網友驚嘆

衛福部長陳時中登上時尚雜誌（GQ）9月新刊封面，黑框眼鏡加上多套大衣搭配私服，和平常疫情指揮官「硬漢」形象截然不同。不少網友稱讚「拍得很帥」，但也有網友在美豬爭議下不埋單。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中有防疫戰功，但近日因政府將開放含萊克多巴胺美豬備受爭議。

時尚雜誌GQ在9月1日釋出陳時中專訪內容，搭配數張他身穿名牌大衣搭配高領針織衫，並戴上黑框眼鏡的照片，形象顛覆，讓不少網友眼睛為之一亮。

有不少網友留言：「拍得好帥」「有韓國大叔的感覺」「可以穿這樣去記者會嗎？」但也有網友說：「背景放萊克多巴胺才能襯托部長的帥」「還有空拍這個」。

陳時中在專訪中回應全球防疫模範國領導都是女性時表示，防疫是長期抗戰，很難說女性領導一定比較成功。但他的觀察是，女性比男性多一些細心、耐心，女性領導者有這2種特質，決策之後態度也很堅毅，願意好好地執行。很多國家產生混亂，就是後者出了問題。

觀察其他國家的情況，陳時中發現，控制疫情的關鍵是政策不能混亂與搖擺。其實很多方式都能成功，問題是施政者夠不夠堅定。

以往陳時中比較少談家人；但在專訪中，陳時中表示，他犧牲很多跟家人相處的時間，但是他心裡沒有遺憾，因為他太太支持他。夫妻之所以是夫妻，正是彼此看到彼此想要的，也了解。

至於當代男子，陳時中說，現在男人跟以前最不一樣的地方是對待女性的方式，以及夫妻相處。男性對女性要多一些尊重，打從心裡尊重，不是純粹照顧，而是尊重她是個有想法的個體。

陳時中分享，他太太是個大提琴家，對他影響很大。國慶晚會時，邀請函上面是寫部長與部長夫人，他太太抱怨難道她沒有名字嗎？他就跟相關人士反映。他也從2個兒子身上看到新一代男人其實有更多不一樣的地方。

陳時中表示，他的大兒子是個醫生，很愛老婆又疼小孩，願意花很多時間帶小孩，比他更重視跟小孩子的溝通，雖然他覺得自己以前算做得不錯了；二兒子則學設計，比他更熱情，也更願意替別人著想，他覺得這樣很好。