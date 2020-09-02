新舊護照封面比一比 至少3個不同點

行政院今日上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由政院發言人丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席說明。將新舊護照對比，國字的中華民國不變，變動最大的是將下方的REPUBLIC OF CHINA改為縮小環繞在國徽周遭，緊接著小小調動順序放上護照的國字，另外將英文字的TAIWAN放大、字型也加粗，並放上現行護照也有的PASSPORT字樣。

外交部長吳釗燮表示，新版護照設計把原來護照的元素幾乎都保留，重點是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，且改版僅更動護照封面設計，無涉及其他內頁，無須重新購買原物料預算，因此沒有增加其額外成本，將在現有年度預算額度以內。