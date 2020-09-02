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【即時短評】護照封面縮小的ROC 蔡政府走在兩岸紅線上

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
新護照曝光，「ROC」縮小、「TAIWAN」被放大了。 記者賴于榛／攝影
新護照曝光，「ROC」縮小、「TAIWAN」被放大了。 記者賴于榛／攝影

立法院日前於臨時會通過提高護照上「台灣」辨識度的決議，交由行政院研擬具體做法。行政院今上午舉行記者會，說明新版護照封面，「Republic of China」被縮小後，「Taiwan」的英文字樣儼然與中文的「中華民國」在封面上分庭抗禮，似乎也正說明我國現今的定位處境。

蔡政府上台後，兩岸互動上難與對岸中國找到相同頻率，在一個個建立新共識的時機錯過後，兩岸對話走入死胡同，陷入各說各話的困境。

誠然，中國有自己的內部問題需要處理，包括官員整肅、經濟轉型，乃至於立足亞洲、強化區域話語權，台灣問題的優先順序自然排至後面，讓中國對於對話的積極度大為降低。而蔡政府第一任執政後期至今的強硬態度，更讓中國始終拉不下臉來，主動釋出善意。

值得注意的是，近幾年蔡政府對中的強硬態度，與其說是對中國的喊話，不如是對內的宣傳，藉由餵養國家意識，轉化為政治籌碼、奠定執政基礎，這在2018年地方選舉後，變化尤其顯著，並在2020總統大選中，獲得顯著成效。

2020總統選舉中並無明顯的政策對話，而是在「台灣」與「中華民國」之間做選擇，但更深一層的含義是，在「抗中」與「親中」做決定。蔡總統將自己的形象塑造為保衛自由民主的抗中先鋒，不只在國內高漲的「台灣價值」中得利，也與川普政府，以中美關係矛盾，轉移內政問題的方向同調。

然而，當國人愈來愈認同「台灣」之際，其中心價值的確認卻未得到充分的討論。對於台灣價值的嚮往，究竟是一個獨立個體的期待，還是純粹對中國，無論是被激化、被說服，還是由衷發自內心的厭惡？現階段，國內僅有立場上的標籤，卻沒有實質的溝通。

在國家定位不明的情況下，社會跳過了必要的對話，及共識的達成，放任「台灣」被輿論操控、膜拜，暗度陳倉。

而國家民族意識終究是一把火，蔡政府如今掌控得宜，令國內外局勢都對台灣有利，但依舊是踩在兩岸紅線上前進，就怕哪一天紅線位移，原來走的路不小心到了紅線另一端，最終引火自焚。

護照的「正名」，與其是宣示，更多是民眾情緒的釋放。蔡政府當然可以以火攻火，但繼續助長台灣意識前，記得要準備一桶水，隨時知道何時該踩煞車。

護照 行政院 台灣價值 中華民國

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