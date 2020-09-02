護照改版 蘇貞昌：期待疫情結束後大家開心用護照出國

行政院今公佈我國最新護照樣式，主軸是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大，把REPUBLIC OF CHINA縮小改環繞在國徽周遭，預計明年一月就能換發。行政院長蘇貞昌也發臉書表示，期待疫情結束後，大家開心使用護照出國。

蘇貞昌說，持我國的護照去148個國家或地區，都能享有免簽或落地簽待遇，在世界上算非常好用，只是國人出國常被誤認。因此，行政院尊重立法院決議，重新設計我國護照封面，保留原排版樣式、凸顯台灣、也調整英文國名的呈現方式。