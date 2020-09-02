新護照把ROC縮小 吳釗燮：應該沒有問題

行政院今公佈我國最新護照(右)樣式凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大。左為舊版護照。記者潘俊宏／攝影

為凸顯台灣避免與中國混淆，行政院今公佈我國最新護照樣式，主軸是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大，把REPUBLIC OF CHINA縮小改環繞在國徽周遭。媒體提問，將「REPUBLIC OF CHINA」縮小是否會有相關爭議，外交部長吳釗燮表示，已做過相關評估，也幾乎保留原護照相關元素，應該是沒有問題。

行政院今日上午10時舉行「新版護照封面」記者會，由政院發言人丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席說明。

吳釗燮表示，新版護照設計把原來護照的元素幾乎都保留，重點是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，且改版僅更動護照封面設計，無涉及其他內頁，無須重新購買原物料預算，因此沒有增加其額外成本，將在現有年度預算額度以內。

吳釗燮表示，新護照預定明年一月發行，且按照慣例將在發行前兩個月通知各國而現行護照依然可以繼續使用至原效期為止，若想要提早換發也可以。