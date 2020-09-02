快訊／新護照曝光 「ROC」縮小、「TAIWAN」被放大了！

為凸顯台灣避免與中國混淆，行政院今公佈我國最新護照樣式，主軸是變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，將英文字的TAIWAN放大。

行政院發言人丁怡銘表示，台灣因為防疫有成，行有餘力能協助他國，卻在過程中很常被誤解成中國、造成困擾，所以政府依照立院決議提出新的設計，新的護照封面係根據民眾實際旅行需求人希望提高國人護照的台灣辨識度，凸顯台灣，，避免國際交流時，造成混淆。

外交部領務局長葉非比則表示，外交部每年平均印製170萬冊護照，但今年因新冠肺炎疫情，發行量大幅減少，明年編列可印製150萬冊護照的經費，待新版護照上路後，外交部將視疫情情況因應。

立法院會7月22日通過民進黨團的公決案提案，決議建請行政部門就提升護照的「台灣、TAIWAN」辨識度，研提具體作法；外交部表示，尊重立院決議，將廣納各界意見，研提具體作法；行政院後續也組成專案小組，討論華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式，今正式對外公佈新護照樣式。