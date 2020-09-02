「凸顯台灣避混淆」新護照封面定案！行政院10時公布
立法院7月通過公決案建請行政部門就提升護照的「台灣、TAIWAN」辨識度，行政院將於今日上午10時舉行「新版護照封面」記者會，將由政院發言人丁怡銘主持，外交部長吳釗燮出席說明。
立法院會7月22日通過民進黨團的公決案提案，決議建請行政部門就提升護照的「台灣、TAIWAN」辨識度，研提具體作法；外交部表示，尊重立院決議，將廣納各界意見，研提具體作法。
丁怡銘受訪表示，台灣因為防疫有成，行有餘力能協助他國，卻在過程中很常被誤解成中國、造成困擾，所以政府依照立院決議提出新的設計，新的護照封面係根據民眾實際旅行需求及凸顯台灣，避免混淆。
事實上，行政院6月份就表示，有關華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，由於涉及多部會的整體對外業務，政院將組專案小組處理，專案小組若有結論，會再行對外公布。
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