扮演稱職在野黨 江啟臣用揭弊力抗「美豬國家隊」

國民黨身為最大在野黨，如何稱職監督政府，國民黨主席江啟臣接受本報訪問表示，民進黨濫用國家資源，國會議長被執政黨操控失去中立性，內外環境皆對國民黨不利，但國民黨仍會盡最大的力量，從揭弊、貪腐、酬庸等扮演在野的角色，並給予政策上的正面建議，盼民眾能看清選前說一套、選後做一套的民進黨。

江啟臣坦承，內外環境都對國民黨不利，立委數量不夠，面對民進黨的鴨霸，無法真正在釋憲、法案等重大議題上達到真正的制衡，只能積極發聲。而民進黨又是一個超敢用國家資源的政黨，現在什麼都是國家隊，接下來所看到的就是「美豬國家隊」，利用國家資源，鋪天蓋地的對付在野黨。

江啟臣說，民進黨也許認為自己在對付的是在野黨，但即時間接也是在「對付人民」。也許民進黨過了一個重大議案，但卻沒想到其實人民是希望在野黨擋下來，所以在野黨也背負了一定的責任，所以國民黨仍會盡最大的力量，把訴求說清楚，該抗爭的就抗爭，「我們也希望民眾能知道最終的原因，不是在野黨不擋，而是這一個鴨霸執政黨其實不尊重民主也不尊重民意，選前講一套選後做一套。」

對於立法院長是否中立將影響到在野黨的發揮。江啟臣批評，國會議長應在重大議題和法案協商上尊重少數黨的聲音，避免製造社會對立，但民進黨執政後卻不是這樣，不管是蘇嘉全還是游錫堃，他們都不是資深立委，對議事不嫻熟，也不知道議事間該有的尊重和分際，只會聽命於黨中央，甚至被民進黨團操控，完全看不到獨立議長的角色。

對於如何扮演積極的角色，江啟臣表示，國民黨在主客觀環境的限制下沒辦法扮演好每一個角色，但像是揭弊、貪腐、酬庸等漏洞以及正面建議，還是可以扮演該有的在野黨角色，包括之前的防疫紓困和振興，該替人民超前部署的，該提醒政府的不會做得比執政黨差。