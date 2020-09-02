自稱中繼投手 江啟臣籲：別只想著投手丘看別人能站多久

國民黨明年主席改選話題不斷，江啟臣是否會連任？他接受本報專訪，以球賽比喻表示，自己是上場救援的「中繼投手」，強調不管輸贏都是整個黨要承擔，「不是一天到晚在看誰在投手丘上面可以待多久、站多久」，這場球賽打不贏，硬撐有什麼用？

江啟臣表示，現階段最重要的就是把眼前的事做好，眼前的事做不好去談別的都沒用，如果他正在做眼前的事卻一直去想要不要連任，「到底是為連任做事還是為黨做事？」。

江啟臣強調，國民黨是一支球隊，每個人都有自己攻防的位置，這場球賽不管輸贏都是整個國民黨要承擔，所以必須要有團隊的概念，不是只想著投手丘，看上面的人能站多久。被問到外界議論明年黨主席競爭，黨內其他人在外「練自己的兵」，江啟臣選擇笑而不答。

雖然未表態是否爭取連任，但他對下一屆黨主席有其看法。他說，下一場國民黨的球賽就是2022，這任黨主席一定要確保現任14個縣市能夠繼續執政，對於沒有執政的縣市要設法提出好的人選；另外一個關鍵就是議員，怎麼要讓新秀有機會，提名年輕的選手，這些都是下一場球賽必須做好的準備。