兩岸論述以報告案處理 江啟臣：修黨章給下一任主席決定

國民黨備受關注的兩岸新論述，本次全代會將不涉修改黨章，也不會以宣言或是決議文方式發表，而是以「報告案」處理，三個主軸包括傳承中華民國的價值、立足在中華民國憲法上的九二共識以及制定黨公職兩岸交流行為準則。國民黨主席江啟臣接受本報專訪表示，國民黨的兩岸論述需要與時俱進的討論，是否修黨章留給下一任主席決定。

六月中旬的改革委員會兩岸論述的初步討論結果，因提及九二共識成「過去式」，引發黨內大老反彈，江啟臣經過兩個月的全台奔波以及與黨內大老溝通，目前已取得共識。江透露，最近不僅與和總統馬英九有交換意見，與前主席連戰、吳敦義也都有接觸討論，他們大多都尊重黨中央，只要基本方向守住，就沒什麼意見。

江啟臣表示，這次的報告案不是黨中央說的算，在黨員和黨代表中也取得共識。在8月29日所做的民調顯示，主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下來推動兩岸對話，有六成九黨代表與八成一的黨員贊成這樣的論述方向。江強調，這次兩岸報告案過後，國民黨還要有更多討論，尤其是統獨之外的第三條路，是九二共識以外要去討論的重點。

針對這次兩岸報告案的主軸，江啟臣表示，國民黨作為建國政黨，核心價值就是「中華民國」；兩岸論述必須先認清國民黨的理念，就是傳承中華民國的價值與中華民國憲法，這在國父孫中山當初創黨與建國的理念中都寫得很清楚。他強調，兩岸目前的狀態，「因為有中華民國才能夠很放心的求同存異，也才有一中各表；因為有一中各表的求同存異，才會有九二共識」。

江啟臣表示，大部分的黨員會支持九二共識，是認同它能讓兩岸和平往來以及和平解決兩岸問題，這也是九二共識背後所代表的求同存異精神。所以九二共識在未來兩岸互動延續上扮演一個重要的角色，它也是讓兩岸在政治爭議和主權爭議未決情況下可以繼續交往的重要基礎。

不過，江啟臣強調，兩岸不管怎樣交往，仍必須堅持一些原則，例如在兩岸人民的安全上，國民黨當然會要求對岸放棄武力對台，樹立和平解決分歧的典範，並同步在國際社會上相互尊重、互不排斥，這是原則上；國民黨也主張保障兩岸人民在彼此互動上與交流上的權益，台商、台生在大陸應該受言論和人身自由的保障，大陸人民在台灣避免被歧視，這樣原則下的交流對於兩岸的發展才會有正面助益。