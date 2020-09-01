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歷時半年 國民黨「八大革新」、兩岸「三大主張」出爐

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歷時半年 國民黨「八大革新」、兩岸「三大主張」出爐

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳周志豪／台北即時報導
圖為國民黨黨部。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
圖為國民黨黨部。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影

國民黨今年初總統大選敗選後啟動改造工程，歷時半年研商的「黨務革新方案」正式定案，包括黨主席選舉、副主席設置、中央黨部組織、中常委員名額及組成、中央委員名額及組成、不分區青年名額保職、黨費調漲及黨產捐公益等八大改革內容，全案送明天中常會通過後，將送九月六日全代表議決並通過「一章四法」的修正。

至於備受關注的兩岸論述，國民黨提出三大基本主張，包括：一、傳承國民黨的核心價值「中華民國」，二、立足在中華民國憲法下、以一中各表為前提下的「九二共識」，三、秉持有原則的兩岸交流，未來並將思考統獨以外的「第三條路」；同時將制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」，全代會通過後，希望年底前提出具體規範內容。

國民黨務革新方案，分「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與｣、「財務穩健」等四大議題，黨主席江啟臣將在全代會提出黨改結論的報告，全代會議決後，隨即將討論並通過涉及黨章、黨主席、副主席、中常委、中央委員等「一章四法」的修正。

黨中央研修小組定定案的一章四法修正內容，黨主席選舉部分， 將刪除「經具黨權之黨員百分之三以上連署者」始得登記為候選人的規定。

另外，現行黨章規定要置副主席若干人，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，修正案改為「得」置副主席，換言人，可設，也可不設，若有設副主席，黨主席請辭缺位時，副主席隨同自然解職。至於主席缺位後的代理主席產生方式，回歸人團法相關規定。

中常委現行規定是卅九人至四十四人，改革案將選任常委卅二人減為廿九人，總人數是卅五人到四十人，五席指定縣市長，修正為具黨籍的社會賢達及縣市長四人。 常委選舉採全國單一選區及二分之一連記法，任期改四年，最多二任八年。

現行中央委員人數二百一十人，候補委員一百零五人，修正案減為一百六十人，候補五十人，除了主席可提名一百六十人，自行參選者登記時刪除連署規定，中央委員任期也是二任八年。

另外，中常委及中央委員名額中，除青年、婦女、海外地區及弱勢團體外，增加有民意基礎的鄉鎮市以上民選首長或民意代表，合計要有一半以上，青年名額由不得低於百分之十規定提高為百分之十五。

一章四法外，中央黨部組織調整，包括黃復興黨部、大陸事務部、海外部、數位科技長及黨史館的定位，也將在討論後定案。

青年議題組最受注目的參選保障，全代會通過革新案，將納入不分區立委提名，依序每五名中要有一名四十歲以下的青年。黨費調漲案，定版的是由現行每年兩百元調漲為三百元。

中常委、中央委員選任名額減少，至於黨代表部分，改革委員會原建議將黨代表從一五三五人減少到一○四一人，但因黨代表和黨員對此沒有強烈的修改意見，全前先不處理，黨代表募款責任額每年一萬元也不會送全代會討論。

黨產議題部分，全代會將重申護憲、護法不護產的決心，在保留必要辦公室與支付已退休黨工退休金、現職人員之年資結算金後，剩餘黨產全數捐公益。

中常委 國民黨

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