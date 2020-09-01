游錫堃宜蘭請喝珍奶 捷克參院議長韋德齊直呼好喝
捷克參議院議長韋德齊等人下午參訪國立傳藝宜蘭園區，立法院長游錫堃特別請大家品嘗「珍珠奶茶」，韋德齊直呼好喝，讚不絕口；游錫堃除了說明任內爭取籌建傳藝中心，還送給對方霹靂布袋戲「素還真」，藉由偶戲形象，比喻韋德齊的政治韌性與影響力。
韋德齊一行人下午抵達傳藝園區，參觀步行到臨水劇場參觀表演，游錫堃請大家喝台灣紅到國外的珍奶，他特別強調，日本、東南亞及美國很多人喜歡喝珍珠奶茶，這是從台灣傳出去的，他曾到日本排隊1個多小時還買不到，可見在當地是很夯的飲品。韋德齊拉開口罩，邊喝珍奶、邊看表演，幾乎把整杯珍奶喝光，直呼好喝。
傳藝宜蘭園區花30幾億元建成，民國85年由前縣長游錫堃爭取籌建，游錫堃說，該中心事實上在他規畫時是「台灣傳統藝術中心」，裡面的展演可以說跟台灣政黨輪替有關，中央政黨輪替國民黨執政時，轉變成偏向中國的傳藝中心，蔡英文執政時又傾向以台灣為主題，所以園區有點具有國家認同色彩。
看完表演後，游錫堃贈送韋德齊霹靂布袋戲偶「素還真」，游錫堃表示，素還真是布袋戲的男主角，「半神半聖亦半仙」相當有韌性，而韋德齊在捷克憲法中是備位元首，如果總統不能視事，可代理總統職權，他以素還真比喻韋德齊，是捷克具有影響力的政治家。
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