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柯文哲問開放美豬牛換來什麼？府：符合總體戰略目標
政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30個月齡以上美國牛肉進口，台北市長柯文哲質疑「到底是換了什麼東西回來？」他也表示，若跟美國換來簽自由貿易協定（FTA），當然鼓掌贊成、給妳喝采，「問題是有嗎？我還沒看到啊。」
總統府今天回應，台灣按照科學證據、國際標準開放美豬、美牛，是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。
總統府發言人張惇涵表示，以昨天美方宣布將由國務院次卿主持「台美經貿高階對話」來看，就是一個好的開始，也是好的進展，不但可以強化台美經貿連結，也是可以讓台灣進一步與世界各經濟體加速連結的契機。
張惇涵表示，政府一定會做好清楚標示與強化產業的配套措施，也期盼中央地方能夠共同努力。
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