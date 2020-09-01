影／羅智強台東街頭開講 找回500萬個林義雄還我公投

國民黨台北市議員、革實院長羅智強今天下午5點，在台東市南京路市民廣場街頭開講，訴求「還我公投」反制鴨霸的蔡政府，並反諷要為民進黨找回公投神主牌，民眾一起把公投權要回來。

羅智強機車環島訴求「還我公投」今天來到第16站台東縣，下午5點至6點，他在台東市南京路市民廣場開講，現場吸引上百民眾傾聽，且參加連署，現場群眾回響熱烈。

他表示，公投是全體人民的事，但最該站出來捍衛公投的是把公投當神主牌的民進黨，當年民進黨前輩「蔡公投」 蔡同榮，一輩子為公投拚命，還有林義雄為公投苦行絕食，拚了20年拚出公投，但一夕之間，蔡總統把公投沒收， 蔡總統背叛民進黨創黨精神和理念，是民進黨的叛徒。

羅智強說：「蔡英文沒收了公投，我們要替曾經為了推動公投全台苦行絕食的林義雄出口氣，希望民眾積極連署，明年大家一同找回500萬個林義雄，蔡英文踐踏民主，直接沒收公投，林義雄卻消失不見了，沒有任何聲音，所以大家一起來替林義雄出口氣，把人民制衡政府的公投權要回來。」

羅智強指出，蔡英文日前獨裁獨斷宣布開放瘦肉精美豬進口，大家對瘦肉精美豬議題生氣，明年如果公投併回大選，2022年就可以用公投反美豬進口，用公投票來表達憤怒。