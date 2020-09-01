快訊

被政治耽誤的廣告人：李登輝的分身 他寫下「戒急用忍」

撐不住！勞動部：7月大量解僱人數增加 這3家企業最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為修憲把脈辦座談會 李貴敏：不能毫無準備上戰場

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李貴敏今下午在中央黨部舉辦「為修憲把脈」專家學者會議。圖／李貴敏辦公室提供
國民黨立委李貴敏今下午在中央黨部舉辦「為修憲把脈」專家學者會議。圖／李貴敏辦公室提供

立法院新會期開議後，將啟動憲改相關工程。國民黨立委李貴敏今下午在中央黨部舉辦「為修憲把脈」專家學者會議。有與會學者指出，民進黨作為國會多數，但目前只看到總統的修憲宣示，卻沒有具體修憲方向，是否會落入為修憲而修憲的問題？對憲政的穩定是否得當？國民黨必須格外注意。

今日專家會議邀請司法院前副院長蘇永欽、前大法官陳春生、前監察委員李復甸、律師李念祖，以及學者廖元豪教授與會。國民黨主席江啟臣與十多名黨籍立委也與會。

有學者指出，憲法作為根本大法，本就不宜輕易更動，國外例如日本對修憲更是慎重。同時修憲可以變得更好，也有可能修惡，像是第4次修憲就修掉閣揆同意權，使原先憲政的權力均衡受很大打擊，除了廢考監等提案需要格外慎重，不妨思考恢復閣揆同意權的修憲可能。

江啟臣表示，感謝學者專家對各項修憲提案內容及策略的評析，黨中央與黨團會列入參考，審慎考量後再定調。尤其國民黨在修憲問題上握有否決權，因此有責任回應社會關注議題，必須有論述、有主張，並符合民眾的期待。

李貴敏表示，國民黨作為國會關鍵少數，不能輕忽政治情勢的變化，更不能毫無準備的上戰場，應該透過言詞辯論、交鋒，讓民眾理解到國民黨的政黨路線與願景思考。修不修、怎麼修，要支持什麼樣的版本，希望先通過專家會議剖析。

李貴敏說，未來正式公聽會與公開辯論更不可少，希望把內部討論外部化，以理服人，也透過論述引導群眾思考及關注。

李貴敏說，民進黨過去屢次透過重大辯論凝聚黨內路線共識。更重要的是，真理越辯越明，可以透過面向民眾、面向不同觀點的公開論辯過程，從學理、從現實凝聚國民黨願景與共識，絕不譁眾取寵或為修憲而修憲，也不該畫地自限。

修憲 國民黨

延伸閱讀

影／黃健庭PO文 江啟臣帶多位黨務主管到家拜訪

美豬牛解禁 藍委要求國防部宣布三軍部隊禁用

與兩立委在左營設聯合服務處 張顯耀：臥薪嘗膽為2024

推修憲不打假球！藍下周二啟動修憲辯論 江啟臣親自坐鎮

相關新聞

柯文哲問開放美豬牛換來什麼？府：符合總體戰略目標

政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30個月齡以上美國牛肉進口，台北市長柯文哲質疑「到底是換了什麼東西回來？」他也表示，若跟美國...

影／羅智強台東街頭開講 找回500萬個林義雄還我公投

國民黨台北市議員、革實院長羅智強今天下午5點，在台東市南京路市民廣場街頭開講，訴求「還我公投」反制鴨霸的蔡政府，並反諷要...

國民黨中常委擬減為33人 黨費漲100元

國民黨明天中常會預計通過改革委員會所提改革結論，包括將減少中央委員、中常委人數，中常委連選得連任一屆，最多不得超過8年，...

為修憲把脈辦座談會 李貴敏：不能毫無準備上戰場

立法院新會期開議後，將啟動憲改相關工程。國民黨立委李貴敏今下午在中央黨部舉辦「為修憲把脈」專家學者會議。有與會學者指出，...

影／龍規燕隨被罵？林佳龍：中央有明確規定 應全國一致

蔡政府在未事先知會國會與民間團體溝通下，宣布開放含瘦肉精美豬進口，引發軒然大波。台中市長盧秀燕沿用前市長林佳龍在任內時通...

影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好

基隆市長林右昌目前是連任第二任，是否參選台北市長最近甚囂塵上，台北市議員許淑華今天中午在基隆一項餐會中，與市長林右昌同桌...

國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉

立法院新會期自9月1日報到，除了廢考監兩院、18歲公民權修憲案等進程備受矚目，各個立委將有怎麼樣的表現也是網友關注的一大重點。

美第34州 我國和佛蒙特州免試互換駕照協議今生效

外交部今天表示，在外交部、交通部、駐波士頓辦事處及美國佛蒙特州（State of Vermont）州政府的共同努力下，駐...

影／高市長任內被監院糾正30案 陳菊：台北、新北更多

監察院新任秘書長朱富美今天正式就任。監察院長陳菊在交接典禮致辭中表示，自己對監院是既熟悉又陌生，之所以熟悉是因為過去12...

影／被監院糾正30次算多？ 陳菊：雙北次數比我更多

監察院今天舉行秘書長交接典禮，監察院長陳菊在致詞時，除了針對外界質疑自己的政治立場提出辯護，也以新北市和台北市被監察院糾...

影／出任監察院長遭外界質疑 陳菊：時間會證明一切

監察院今天舉行新卸任秘書長交接典禮。在監察院長陳菊監交下，新任秘書長朱富美從代理秘書長劉文仕手中接下印信。雖然是秘書長交...

蔡英文頒發總統創新獎 台設院、黃勝堅、郭建甫獲獎

兩年舉辦一次的「總統創新獎」今天在總統府舉行頒獎典禮，團體組得獎者為原名台灣創意設計中心的「台灣設計研究院」；一般個人組...

熱門新聞

瘦肉精有多毒？醫師：很多是政府不敢說的事

陳時中指美豬吃幾輩子都安全 孫大千：瘦肉精不是維骨力

引甘迺迪名言反共產主義 捷克議長：我是台灣人！

農地違章工廠 彰化6千家零拆除

史達偉：2個原因 美須行動恢復台海平衡

【即時短評】愚忠、無酬挺民進黨的1450 還認得自己嗎?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。