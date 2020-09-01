為修憲把脈辦座談會 李貴敏：不能毫無準備上戰場

立法院新會期開議後，將啟動憲改相關工程。國民黨立委李貴敏今下午在中央黨部舉辦「為修憲把脈」專家學者會議。有與會學者指出，民進黨作為國會多數，但目前只看到總統的修憲宣示，卻沒有具體修憲方向，是否會落入為修憲而修憲的問題？對憲政的穩定是否得當？國民黨必須格外注意。

今日專家會議邀請司法院前副院長蘇永欽、前大法官陳春生、前監察委員李復甸、律師李念祖，以及學者廖元豪教授與會。國民黨主席江啟臣與十多名黨籍立委也與會。

有學者指出，憲法作為根本大法，本就不宜輕易更動，國外例如日本對修憲更是慎重。同時修憲可以變得更好，也有可能修惡，像是第4次修憲就修掉閣揆同意權，使原先憲政的權力均衡受很大打擊，除了廢考監等提案需要格外慎重，不妨思考恢復閣揆同意權的修憲可能。

江啟臣表示，感謝學者專家對各項修憲提案內容及策略的評析，黨中央與黨團會列入參考，審慎考量後再定調。尤其國民黨在修憲問題上握有否決權，因此有責任回應社會關注議題，必須有論述、有主張，並符合民眾的期待。

李貴敏表示，國民黨作為國會關鍵少數，不能輕忽政治情勢的變化，更不能毫無準備的上戰場，應該透過言詞辯論、交鋒，讓民眾理解到國民黨的政黨路線與願景思考。修不修、怎麼修，要支持什麼樣的版本，希望先通過專家會議剖析。

李貴敏說，未來正式公聽會與公開辯論更不可少，希望把內部討論外部化，以理服人，也透過論述引導群眾思考及關注。

李貴敏說，民進黨過去屢次透過重大辯論凝聚黨內路線共識。更重要的是，真理越辯越明，可以透過面向民眾、面向不同觀點的公開論辯過程，從學理、從現實凝聚國民黨願景與共識，絕不譁眾取寵或為修憲而修憲，也不該畫地自限。