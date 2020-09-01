快訊

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
基隆市長林右昌。報系資料照／記者邱瑞杰攝影
基隆市長林右昌。報系資料照／記者邱瑞杰攝影

基隆市長林右昌目前是連任第二任，是否參選台北市長最近甚囂塵上，台北市議員許淑華今天中午在基隆一項餐會中，與市長林右昌同桌，身為基隆暖暖人的許淑華說，林右昌在基隆市做這麼好，台北市也需要一個優質又努力，和中央溝通都不會有問題的市長候選人，如果林右昌能到台北市，相信台北會比現在更好，會向黨中央建議。林右昌則笑而不答。

許淑華說，現在大家很關心，一直在問，民進黨台北市長的候選人到底有誰可以出線？目前確認吳怡農沒有要選，前文化部長鄭麗君還在思考，但現在以小孩為主。我們一直在尋找更可能性的人選，今天她特別來基隆向林右昌市長請益，看看有沒有機會。

許淑華表示，林右昌在基隆市做這麼好，台北市也需要一個優質又努力，和中央溝通都不會有問題的市長候選人，今己特別和林右昌市長聊了一下，基隆的媒體朋友都知道，林右昌的努力和實力，如果他能到台北市來幫我們鼓勵，相信台北會比現在更好，會向黨中央建議。

許淑華不住稱讚勸進林右昌時，林右昌坐在位置上，一下搖頭，但下又頭頭，不住笑著，並沒有對於是否參選台北市長表達看法，隨後拿茶逐桌敬參加的賓客。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市議員許淑華說，林右昌來選，台北市會更好，將向黨中央建議。記者游明煌／攝影
台北市議員許淑華說，林右昌來選，台北市會更好，將向黨中央建議。記者游明煌／攝影
台北市議員許淑華說，林右昌來選，台北市會更好，將向黨中央建議。記者游明煌／攝影
台北市議員許淑華說，林右昌來選，台北市會更好，將向黨中央建議。記者游明煌／攝影
台北市議員許淑華說，林右昌來選，台北市會更好，將向黨中央建議。記者游明煌／攝影
台北市議員許淑華說，林右昌來選，台北市會更好，將向黨中央建議。記者游明煌／攝影

林右昌 北市 基隆 許淑華

延伸閱讀

基隆中華國小轉型雙語學校 新生增到17人

影／含瘦肉精美豬若進口來台 林右昌：基市府可做3件事

被問2022年規劃 鄭文燦林右昌表示先專心市政

林右昌與波特王聯手 創意方式宣導交通安全

相關新聞

影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好

基隆市長林右昌目前是連任第二任，是否參選台北市長最近甚囂塵上，台北市議員許淑華今天中午在基隆一項餐會中，與市長林右昌同桌...

國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉

立法院新會期自9月1日報到，除了廢考監兩院、18歲公民權修憲案等進程備受矚目，各個立委將有怎麼樣的表現也是網友關注的一大重點。

美第34州 我國和佛蒙特州免試互換駕照協議今生效

外交部今天表示，在外交部、交通部、駐波士頓辦事處及美國佛蒙特州（State of Vermont）州政府的共同努力下，駐...

影／高市長任內被監院糾正30案 陳菊：台北、新北更多

監察院新任秘書長朱富美今天正式就任。監察院長陳菊在交接典禮致辭中表示，自己對監院是既熟悉又陌生，之所以熟悉是因為過去12...

影／被監院糾正30次算多？ 陳菊：雙北次數比我更多

監察院今天舉行秘書長交接典禮，監察院長陳菊在致詞時，除了針對外界質疑自己的政治立場提出辯護，也以新北市和台北市被監察院糾...

影／出任監察院長遭外界質疑 陳菊：時間會證明一切

監察院今天舉行新卸任秘書長交接典禮。在監察院長陳菊監交下，新任秘書長朱富美從代理秘書長劉文仕手中接下印信。雖然是秘書長交...

蔡英文頒發總統創新獎 台設院、黃勝堅、郭建甫獲獎

兩年舉辦一次的「總統創新獎」今天在總統府舉行頒獎典禮，團體組得獎者為原名台灣創意設計中心的「台灣設計研究院」；一般個人組...

黃榮村就任考試院長：考試權無論怎麼調整都不能打折

新任考試院長黃榮村今天表示，這屆考試院將面對立法院啟動修憲、修法的討論，無論結果是什麼，新的一屆考試院都有責任讓考試院業...

信任度墊底落後侯蔡賴 柯文哲：逆風谷底 再改進就是了

美麗島電子報昨天公布8月最新國政民調，台北巿長柯文哲的信任度，在六名政治人物中墊底。柯文哲今天表示，現在就是逆風、處於谷...

為洩密案解套？劉建忻：增加歷練的機會 多溝通多了解

前總統府副秘書長劉建忻轉任考試院秘書長一職，上午司法院舉行交接典禮。對此外界質疑是為「總統府洩密案」解套，因猜測相關資料...

就任考試院秘書長 劉建忻：我本是想找事做的人

考試院第13屆正副院長、考試委員、秘書長及部會首長今天就職。新任秘書長劉建忻被問及從總統府到考試院的心情，他說，每個工作...

真有玩交友軟體！陳玉珍配對小鮮肉 自嘲「我不能殘害幼苗」

金門縣國民黨立委陳玉珍一改給人剽悍的印象，用心打扮化身溫婉氣質女神，日前更自曝使用交友軟體尋找真愛。就有網友透露在知名交友軟體上與陳玉珍配對成功，2人相談甚歡，對話紀錄被公開後，陳玉珍也出面坦承「沒想到會被認出來」。

熱門新聞

瘦肉精有多毒？醫師：很多是政府不敢說的事

陳時中指美豬吃幾輩子都安全 孫大千：瘦肉精不是維骨力

AIT電報解密：六項保證始終是對台對中政策根本要素

引甘迺迪名言反共產主義 捷克議長：我是台灣人！

農地違章工廠 彰化6千家零拆除

史達偉：2個原因 美須行動恢復台海平衡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。