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影／將向黨中央建議 許淑華：林右昌來選台北市會更好
基隆市長林右昌目前是連任第二任，是否參選台北市長最近甚囂塵上，台北市議員許淑華今天中午在基隆一項餐會中，與市長林右昌同桌，身為基隆暖暖人的許淑華說，林右昌在基隆市做這麼好，台北市也需要一個優質又努力，和中央溝通都不會有問題的市長候選人，如果林右昌能到台北市，相信台北會比現在更好，會向黨中央建議。林右昌則笑而不答。
許淑華說，現在大家很關心，一直在問，民進黨台北市長的候選人到底有誰可以出線？目前確認吳怡農沒有要選，前文化部長鄭麗君還在思考，但現在以小孩為主。我們一直在尋找更可能性的人選，今天她特別來基隆向林右昌市長請益，看看有沒有機會。
許淑華表示，林右昌在基隆市做這麼好，台北市也需要一個優質又努力，和中央溝通都不會有問題的市長候選人，今己特別和林右昌市長聊了一下，基隆的媒體朋友都知道，林右昌的努力和實力，如果他能到台北市來幫我們鼓勵，相信台北會比現在更好，會向黨中央建議。
許淑華不住稱讚勸進林右昌時，林右昌坐在位置上，一下搖頭，但下又頭頭，不住笑著，並沒有對於是否參選台北市長表達看法，隨後拿茶逐桌敬參加的賓客。
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