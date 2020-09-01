美第34州 我國和佛蒙特州免試互換駕照協議今生效

外交部今天表示，在外交部、交通部、駐波士頓辦事處及美國佛蒙特州（State of Vermont）州政府的共同努力下，駐波士頓辦事處6月3日代表交通部，與美國佛蒙特州機動車輛管理局以換文方式完成簽署免試互換駕照協議，並自9月1日起生效，使我國成為與佛蒙特州簽訂免試互換駕照協議的第一個外國政府。

外交部表示，這項協議同意雙方民眾可免筆試、路考互換駕照，這也是全美50州中，第34個與我國簽署駕照互惠協議的州政府。

外交部表示，佛蒙特州與我國簽署此項協議，再次彰顯台美各層面的合作不僅更上層樓，雙方民間交流互動也益發密切頻繁。未來我國人前往佛蒙特州求學、工作或定居，皆將因此而更加便利；外交部感謝佛蒙特州政府與州議會的鼎力支持促成。

外交部表示，台美簽署駕照互惠協議迄今，已嘉惠兩國超過1萬6千位民眾，外交部未來將持續與交通部密切合作，擴大推動這項便民措施。有關免試換照的最新消息及相關資訊，將於近日資訊完備後公布於外交部網站首頁的「全球免試申換駕照專區」，民眾可查詢利用。