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高市長任內被監院糾正30案 陳菊：台北、新北更多

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天舉行新卸任秘書長交接典禮。典禮結束後，監察院長陳菊（左）帶領新任秘書長朱富美（右）舉行記者會，說明未來監察院的運作方式。記者杜建重／攝影
監察院今天舉行新卸任秘書長交接典禮。典禮結束後，監察院長陳菊（左）帶領新任秘書長朱富美（右）舉行記者會，說明未來監察院的運作方式。記者杜建重／攝影

監察院新任秘書長朱富美今天正式就任。監察院長陳菊在交接典禮致辭中表示，自己對監院是既熟悉又陌生，之所以熟悉是因為過去12年擔任高雄市長任內，市府團隊多有被監院糾正、約詢經驗；但自己到監院的心情都是很愉快的，因為明白地方執政很難做到滿分，雖然高市府被糾正達30案之多，但綜觀台北市、新北市，皆遠超過此次數字。

陳菊表示，監院要求各地方政府，都是期待能做得更好，也謝謝監院過去對高市府的監督。陳菊說，很多人懷疑自己能不能超越黨派，但相信時間會證明一切，自己一定能行使一個公正、美好，有是非公道的社會；而監院過去總給人「深宮大院」的印象，未來怎麼進行空間改善、與民眾對話，都是監院轉型重要的內涵之一，希望能朝更透明開放的方向，接受各界監督。

由於朱富美來自法界，對於監察院與司法院間院際聯繫小組態度如何，引發關注。朱富美表示，目前的6人小組中，有4位是資深法律人，相信這是黃金陣容，未來會盡可能地異中求同，基於憲法權力分立原則兩院彼此尊重，「我覺得這個不會是很困難的事情」。

朱富美說，翻閱史料發現，監察院和司法院進行院際協調並非第六屆監委首創，早在民國44年就開始了；該小組最近也已經開會討論細部問題，很快就會將內容提報到院會形成共識，若未來有任何需要自己幫忙的地方，包括和司法院秘書長林輝煌等人溝通，也都責無旁貸；但依照目前的小組陣容，認為是具有推動能量、已足以運作的。

朱富美說明，司法案件牽涉層面本來就很廣，如程序的進行，「程序」的定義是什麼，在每個個案中皆有差異，又如證據的調查、自由心證的範圍，這些都是難以用三言兩語，或是單一標準來認定，因此牽涉到個案、司法實務的解釋，才需要兩院來協調，在基於憲法權力分立原則下彼此尊重、異中求同。

陳菊則表示，監院充分尊重司法院獨立審判，成立聯繫小組是要促進互相溝通，並沒有要侵犯到彼此權力，是希望兩院更和諧。提及副院長人選進度。陳菊說，這屬總統職權，目前並無相關人選消息。

司法院 陳菊 監察院

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