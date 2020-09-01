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影／被監院糾正30次算多？ 陳菊：雙北次數比我更多
監察院今天舉行秘書長交接典禮，監察院長陳菊在致詞時，除了針對外界質疑自己的政治立場提出辯護，也以新北市和台北市被監察院糾正的次數為例，證明自己不算是「最差」的市長。
陳菊表示，在地方執政很難做到100分，若有做得不夠好的地方，自己一定會努力改進。陳菊說，她擔任高雄市長有11年半，被監察院糾正了30次，她自己原本感到很不好意思，但是她後來拿到資料才發現，其他的縣市被糾正的次數也不少。
陳菊舉新北市為例，擔任8年就有68案（暗指國民黨籍市長），而台北市才擔任了5年多（暗指柯文哲），就比她在高雄的紀錄高出很多。
陳菊雖僅明言監察院對各地方政府要求很多、期待很高，但也暗指自己在高雄執政11年半，才被監察院糾正30次，和其他縣市相比，根本不算最差，只是大家不知道而已。
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