影／出任監察院長遭外界質疑 陳菊：時間會證明一切

監察院今天舉行新卸任秘書長交接典禮。在監察院長陳菊監交下，新任秘書長朱富美從代理秘書長劉文仕手中接下印信。雖然是秘書長交接典禮，但陳菊也為自己擔任監察院長遭外界質疑一事，表達自己的態度。

陳菊先為自己沒能到立院報告備詢一事提出澄清，陳菊表示，自己在台灣政治上參與的時間超過50年，很多人懷疑像她這樣的人到監察院能不能超越黨派，能不能公正行使，很多跟他不同政黨的人，對他還沒有足夠信心，但是她認為時間會證明一切，她一定能行使一個公正、美好，有是非公道的社會，而這也是她一生所追求的。