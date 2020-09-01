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蔡英文頒發總統創新獎 台設院、黃勝堅、郭建甫獲獎

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

兩年舉辦一次的「總統創新獎」今天在總統府舉行頒獎典禮，團體組得獎者為原名台灣創意設計中心的「台灣設計研究院」；一般個人組為台北市立聯合醫院總院長黃勝堅；青年組得獎者為走著瞧公司董事長郭建甫。蔡總統致詞時表示，疫情不只導致供應鏈重組，也讓整個世界「重新開機」，要在這個不確定的年代持續保有優勢，創新能量及能力，絕對是關鍵中的關鍵。

蔡總統致詞時表示，受到疫情影響，全球經濟情勢也出現許多重要變化，雖然全球疫情仍在持續當中，但各國也都已經開始著手振興經濟以及復甦的工作，世界經濟論壇（WEF）也宣布，明年1月論壇主題是「全面重啟」（The Great Reset）。

蔡總統說，台灣這幾年來，在創新方面的成果，也受到國際的矚目和肯定，台灣已連續2年，入選全球4大「超級創新國」。創新力更必須被應用在每個領域，帶入工業、科技、文化的元素，才能加值創造更大的效益，成為加速經濟成長的動能。

蔡總統進一步說明，「總統創新獎」的頒發，是為了鼓勵和培育創新人才所作的重要努力，她也要特別恭喜得獎者，「你們的得獎作品，也都各自象徵不同的創新精神。」

談及團體組得獎單位，由張基義帶領的「財團法人台灣設計研究院」，蔡總統說，設計力就是國力，今年「台灣創意設計中心」剛升格為「台灣設計研究院」，現在全球發展趨勢，已經走向創意經濟、體驗經濟時代，台灣經濟發展歷程，也從「效能驅動」進入「創新驅動」的階段；善用設計力量，驅動產業創新、經濟發展，更是導入產業升級最重要的軟實力。

至於「一般個人組」得獎者，台北市聯合醫院的黃勝堅總院長，蔡總統認為，黃勝堅全心投入善終及安寧照護，也是積極推動相關法案的重要推手，創新科技的應用，可以保障善終權，提升高齡者的生活品質，讓每個人都能健康、自主的面對人生最後的時刻。她也對黃的努力表達感謝之意，政府未來也會繼續民間攜手努力，共同建構更完善的健康照護體系，及安寧照護體系。

蔡總統也提及「青年組」得獎者郭建甫，她表示，去年拜訪郭創辦的Gogolook公司，「他們創設的Whoscall系統，有效阻斷很多詐騙的發生，讓她印象非常深刻，尤其當時他們送的「防詐總指揮」插畫，很有創意，也代表政府和民間的合作，攜手打擊詐騙的決心。」

蔡總統強調，「資安就是國安」，是她不斷強調的理念，她看到年輕人把科技創新在資安上，並且做很好的應用，她相信未來資安產業一定可以再上一層樓。

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