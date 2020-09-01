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黃榮村就任考試院長：考試權無論怎麼調整都不能打折

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院今天舉行交接典禮，由副總統賴清德(中)監交，卸任的考試院前院長伍錦霖(左)交接給新任院長黃榮村(右)。記者徐偉真／攝影
考試院今天舉行交接典禮，由副總統賴清德(中)監交，卸任的考試院前院長伍錦霖(左)交接給新任院長黃榮村(右)。記者徐偉真／攝影

新任考試院長黃榮村今天表示，這屆考試院將面對立法院啟動修憲、修法的討論，無論結果是什麼，新的一屆考試院都有責任讓考試院業務永續有效推動，順利完成考試院轉型或轉軌的功能，不管怎麼調整，一向被社會尊重的考試權獨立性和公平性，「絕不能也不會被打上一絲一毫的折扣」。

考試院今天聯合交接典禮，由副總統賴清德監交，新任考試院正副院長黃榮村、周弘憲、秘書長劉建忻、銓敘部部長周志宏、保訓會主委郝培芝及新任考試委員今天上任。考試院表示，這屆正副院長及考試委員任期均自2020年9月1日起至2024年8月31日止。

黃榮村說，蔡英文總統就職時期許考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，考試院自創立以來一直有提升國家文官體系素質和維持中立的職責，未來將深入體會考試院核心理念，並在前一屆的基礎上持續推動改革；這屆考試院最大的變化是考委人數變少、任期變短，但工作和責任不會更輕，他期許這一屆能以宏觀視野，參考國內具有國際性大企業的人力資源管理，及國際上文官體系知名國家作法，針對我國人力資源轉型需求研擬完整政策方案。

黃榮村說，新的一屆考試院有刻不容緩的任務，包括下階段年改要為2023年7月1日以後出任的公務員規劃新的退撫制度、退撫基金要儘速研擬有效營運模式和朝行政法人發展可行性，還要提升基金績效，保障公務人員退休權益。

卸任的考試院前院長伍錦霖說，考試院已走過90年的光榮歷史，確立了考試權超然獨立的功能和價值，值得國人永遠珍惜、正視，未來考試權若有變革，他期盼是越來越好，而且能夠以國家整體利益及全民福祉作為最重要考量。

劉建忻接受媒體訪問時表示，考試院無論就國家文官體制、考試制度還是人才培育有很多任務，他本來就是「想找事做的人」，考試院很多事情，他到考試院一方面歷練一方面可協助考試院往前走，考試院未來有很多挑戰需要很多溝通和協調聯繫，他希望以過去的工作經驗把溝通等工作做好，媒體追問總統府洩密案，他僅表示他到考試院就專注在考試院業務上。

考試院 文官體系

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