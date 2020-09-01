信任度墊底落後侯蔡賴 柯文哲：逆風谷底 再改進就是了

美麗島電子報昨天公布8月最新國政民調，台北巿長柯文哲的信任度，在六名政治人物中墊底。柯文哲今天表示，現在就是逆風、處於谷底，回去再改進就是。

對於美麗島電子報針對副總統賴清德、柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫、總統蔡英文6名政治人物做信任度評價，指數最高是侯友宜，柯文哲墊底。柯文哲今天說，這表示要回去反省再改進，他不會說民調都是假的，因美麗島的民調不會太離譜，現在就是逆風處於谷底，回去再改進就是。

另外，根據美麗島民調，民眾黨的好感度僅次民進黨，不過卻在台北市反感度高，柯文哲說，民調是專業，還是要看樣本數多少？誤差範圍多少？數字還是數字，數字還是需要解讀。

由於根據這分民調分析結果，柯文哲信任度高於民眾黨好感，柯文哲不信任度高於民眾黨反感，民眾黨恐「成也柯文哲，敗也柯文哲」。柯文哲說，民眾黨到現在成立僅一年，能期待一年的政黨有多厲害？到現在都還沒有定型。

柯文哲說，民眾黨現在連黨代表都還沒選，年底才有可能選，選完才能選中央委員，再設置中央黨部，民眾黨是未成熟的東西，還在發展當中。

至於過去幾場戰役，民眾黨屢戰屢敗，未來是否還看好？柯文哲說，他在內部鼓勵黨員，以這次新冠肺炎為例，台灣表現很好，是因為過去有2003年SARS經驗，但日韓就中槍，所以失敗不是壞事，失敗可以看清自己的實力，檢討蒐集資料改進。

至於黨內的相關檢討，柯文哲說，檢討都需要蒐集資料，都要好幾個月。