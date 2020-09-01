國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉

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立法院新會期開議！

立法院新會期自9月1日報到，除了廢考監兩院、18歲公民權修憲案等進程備受矚目，各個立委將有怎麼樣的表現也是網友關注的一大重點。

今日DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出過去這半年來，網路聲量最高的立委是誰，以及他們聲量高的原因究竟都是因為什麼事情？

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No.20 林昶佐（無黨籍）

前時代力量立委林昶佐在立院混戰中，因為被國民黨立委陳玉珍伸手進褲袋搶票，意外吸引到網友的眼球，創下此次調查區間中的聲量高峰。退黨後個人表現仍受到許多關注，日前傳出是否有意重返時代力量的傳聞，遭本人否認「誰都不想回到那種環境」也引發話題。

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No.17 王婉諭（時代力量）

時代力量接二連三的退黨風潮，就連主席徐永明也因為涉收賄案退黨，王婉諭對此強調自己不會離開「留下來才有改變的可能」。由於她的聲量明顯壓過另外兩位同黨立委陳椒華、邱顯智，加上訴求明顯，被網友認為是「時力的新招牌」。區間聲量最高峰則出現在因為挺罷韓，遭李來希嗆聲一事。

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No.15 蔡易餘（民進黨）

民進黨立委蔡易餘5月在立法院會提案兩岸條例刪除「國家統一」，但一讀才剛通過要交付內政委員會審查，蔡易餘卻隨即宣布撤案，聲稱時間點「現在太危險」，此舉被質疑是打假球，也創下區間內的個人網路聲量新高。近期又因被同黨立委稱讚「大學時像玄彬」，引發討論。

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No.12 賴品妤（民進黨）

以「太陽花女戰神」打開知名度的民進黨新科立委賴品妤，初宣布投入選戰之際，一頭撞進麥克風的舉動就令人印象深刻，當選後的網路話題也不曾少過。從立院混戰中被捕捉到鬼臉的照片、過程中不小心跌倒「仆街」，因而被做成各種迷因哏圖，更曾在社群上大秀露胸好身材照片惹議，創下區間網路聲量最高峰。近期左批柯文哲刻薄寡恩、右嗆黃國昌烙跑火力十足的發言，讓她討論熱度一直居高不下，但也遭網友酸「怎麼上新聞都非關問政表現」。

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No.10 高嘉瑜（民進黨）

被網友封為港湖女神的高嘉瑜，除了愛唱歌與擁有一副獨特的嗓音，常引來網友討論，勇於做自己的個性也是備受支持者肯定的主要原因。不只在國土法表決中違背民進黨黨團意見，跑票挨罰，甚至多次針對行政院的紓困方案表達不滿，批評「無勞保者之紓困方案」沒有公平性跟標準性。近期也對汽車貨物稅議題持續努力，砲轟不合理關稅換來「國慘車」零外銷的結果，認為應該檢討，獲得不少汽車族群的支持，並創下自己的網路聲量區間最高峰。

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No.9 蔣萬安（國民黨）

受到近期國民黨低落的士氣影響，蔣萬安的網路聲量也略顯頹勢，但仍憑著個人魅力在立委聲量排行中佔有一席之地。除了針對振興券質詢行政院長蘇貞昌的表現，讓他被封為「戰神」，日前立院混戰中也博得不少眼球。近日則因為傳出開始為2022台北市長選舉暖身，在網路上掀起小騷動。

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No.8 蔡壁如（民眾黨）

過去身為台北市長辦公室主任的身分，讓蔡壁如一舉一動都被視為代表民眾黨而被放大檢視。曾說年輕人支持民進黨是愛跟風，使她飽受批評，創下區間個人聲量高峰。民眾黨這次在高雄市長補選中推派出吳益政，僅得到約4%得票率，被網友酸為「4%黨」，蔡壁如卻在自己臉書上大玩4%哏，也讓網友看傻眼。

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No.7 蘇震清（民進黨）

蘇震清因為捲入收賄弊案，被指出收受業者賄款金額高達2千萬遭羈押禁見，不僅因此辭去中常委，還被民進黨停權3年，連帶也讓叔叔蘇嘉全為此辭去總統府秘書長的職位。此事創下個人聲量另一高峰同時，也害民進黨再次蒙上「貪汙」的負面印象，重創民進黨的形象。

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No.4 陳柏惟（基進黨）

靠著韓流熱潮退去，此消彼漲趁勢竄起的新科立委陳柏惟，不管選前選後都是媒體及社群關注焦點，向來喜歡用鄉民喜歡的語言，針對不同議題回應。近期網路聲量最高峰出現在新黨對他發起罷免行動當天，不過陳柏惟不改一如過往的風格，表示罷免行動是「中共同路人給我的勳章」，但在問政上的表現就較少被網友討論，除了曾在質詢時分不清中共黨政組織鬧烏龍，多數時候吸睛度不比平日的嗆辣發言。

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No.3 陳玉珍（國民黨）

金門出身的立委陳玉珍，近一年前才因為「夾手」送急診一事在網友心中留下深刻印象，網路話題自此之後即不曾少過，日前在台灣護照上的國名「Republic of China」要不要改成「Taiwan」的議題，強調「台灣不是國家，中華民國才是」槓上行政院長蘇貞昌，創下個人網路聲量新高。此外在立院混戰中，全副武裝占領主席台，頑強抵抗擁有人數優勢的民進黨到最後一刻的身影，也讓她一戰成名，因此被封為「金門女戰神」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月01日至2020年08月25日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『立委』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



