真有玩交友軟體！陳玉珍配對小鮮肉 自嘲「我不能殘害幼苗」

金門縣國民黨立委陳玉珍一改給人剽悍的印象，用心打扮化身溫婉氣質女神，日前更自曝使用交友軟體尋找真愛。就有網友透露在知名交友軟體上與陳玉珍配對成功，2人相談甚歡，對話紀錄被公開後，陳玉珍也出面坦承「沒想到會被認出來」。

有網友向臉書粉專「卡提諾論壇 Ck101.com」匿名投稿，內容是有網友在交友軟體上配對到陳玉珍，從對話紀錄來看，陳玉珍主動向男網友打招呼，男網友也在第一眼認出是陳玉珍，兩人聊天過程相當熱絡，對於「夾手事件」而爆紅，陳玉珍更自嘲是「見縫插珍」，相當熟悉網路用語。

陳玉珍也自嘲新聞強力播送夾手事件讓她「賺了一億」，她也解釋其實是因為有好幾十個人把她夾在中間，呼吸困難才會昏倒送醫。趁著兩人聊得熱絡，男網友便問「妳會對我暈船嗎？（意指喜歡上對方）」，讓陳玉珍驚呼「天啊！請問您多大年紀？」男網友自稱28歲，並詢問是否能接受姐弟戀，陳玉珍則笑回「我不能殘害國家幼苗」，讓男網友略顯失望。

兩人也聊到許多金門旅遊熱點，陳玉珍則大力推薦「獅山砲陣」、「瞿山坑道」等景點，熱情邀約男網友到金門旅遊。

男網友公開與陳玉珍的對話記錄，兩人相談甚歡，事後也釣出陳玉珍本人親回「真的是我」，引發熱議。圖擷自 卡提諾狂新聞粉專

不少網友看了對話紀錄後大讚陳玉珍「超好聊」，欣賞陳玉珍EQ高，紛紛對她改觀了。有人就說「感覺很親民」、「我覺得她是一位蠻好的聊天朋友...」、「蠻真誠的委員！還不錯！」、「蠻客氣的啊，跟電視上看到的差很多」。

不過也有網友譴責男網友未經同意就PO出對話紀錄，認為這種行為「很缺德」。還有其他網友看完對話後認為「葉佩味好重」，有人就說「這個手法跟對話內容 好刻意...」、「這一看就覺得是行銷文案啊啊」、「濃濃的業配味」。

就在網友議論紛紛之下，釣出陳玉珍本人親回「沒想到用與平常不像的照片，也會被認出來...」，她也澄清內容不是「葉佩文」，表示自己私下聊天的確是如此。