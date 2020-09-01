柯文哲嗆小英：說最會溝通政府？換FTA就喝采但有嗎？

美豬美牛爭議持續延燒。台北市長柯文哲今天表示，小英總統自稱是最能溝通的政府，不過這次美豬牛進口不跟大家商量，擺明只是通知，非如小英說「最會溝通政府」。他問，「到底小英換了什麼東西回來？只說國際地位太空泛。」

柯文哲說，若美國與我簽訂BTA、FTA自由貿易協定，「當然我就鼓掌給他贊成，但有嗎？」柯說，今天若美國與台灣簽訂FTA，他覺得可以接受，若以美豬牛換就給你喝采，但有嗎？

柯文哲表示，過去民進黨反對美豬美牛進口，現在卻說同意開放，當然這轉折要說明，柯說，他也希望給民進黨說明，尤其小英自稱是最能夠溝通的政府，不過這次事件，不跟大家商量，擺明就是只通知你，從這次過程，非如她所說「最會溝通的政府」。

柯文哲說，民進黨從反對美豬到同意，過去反對手段相當激烈，不管上街頭、癱瘓立法院，現在卻突然轉彎。但柯說，他不想要批蔡英文、民進黨「髮夾彎」、「昨天小英打臉今天小英」、「雙標黨」，不想陷入口水戰，但作爲一個行政人員，還是要務實，台灣養豬的相關產業約有2千億元，包括蓋豬舍、飼料、豬肉、屠宰、到後端的肉品加工，背後約有2千億元的金流量，但現在僅剩4個月，怎麼應變？蔡政府還是要交代。

柯文哲也提到，未來還有管理的問題，未來美豬開放進口，是要離岸管理？還是到岸管理？台灣能否到美國農場查養豬的狀況？另外即便是標示問題，柯文哲說，在餐廳裡怎麼貼標示？一條香腸灌出來，裡面有多少是國產豬？多少美豬？更何況是一盤菜，管理若要塞給民眾，也不太可行。

柯文哲再說，最後還有一個問題，就是台北市怎麼辦？柯說，只要他提出意見，就會被說成是逆時中，他是科學家，也不希望有中央與地方的抗爭，民進黨政府應該對美豬進來標準訂多少？內臟要不要進來？怎麼管理？應該先講清楚，再看怎麼處理，他不會故意去抗衡。

柯文哲表示，國民黨與民進黨也不要再互罵了，當年誰執政誰就贊成、在野就反對，兩邊都攻守交手過了，他內心想問的是，到底小英換了什麼東西回來？只講國際地位太空泛。

另外對於農委會預告期僅7天，柯文哲說，這就是有點鴨霸，所以還是那一句話，「到底換了什麼東西回來？(民進黨、小英)要講嘛。」

對於衛福部長陳時中表示，將以迪化街為示範區，柯文哲則回應，他(陳時中)只是隨便講講，只是打個比方，若是，那先撥個預算給北市府，再來研究一下，尤其豬肉是民生必需品，到處都會用到，陳時中就是隨便講一講。