政府派遣歸零快達標 僅剩農委會、衛福部仍有204人

立法院第10屆第2會期今天開始立委報到，行政院長蘇貞昌預計近日就會赴立院施政報告。施政報告近日出爐，其中談及組織改造，及精進公務人力管理制度部分，中央部會目前僅剩2部會尚有派遣人力204人，2021年派遣歸零政策有望達標。

行政院施政報告分為9大部分，包含內政、族群及轉型正義；外交、國防及兩岸關係；經濟及農業；財政及金融；教育、文化及科技；交通及建設；司法及法制；勞動、衛生福利及環境保護，以及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興。

派遣歸零部分，行政院2018年7月18日核定「行政院暨所屬機關(構)檢討勞動派遣運用實施計畫」，設定以2年度為期逐步減少運用勞動派遣，自2021年起不再運用勞動派遣。

根據施政報告，截至今年6月底止，行政院及所屬機關僅剩2部會尚有派遣人力204人，2021年將如期完成派遣歸零。人事行政總處副人事長蘇俊榮受訪表示，這兩個部分會分別是農委會與衛福部，也正協助兩部會改變用人模式，且根據每季檢討掌握的狀況，今年底絕對會完成派遣歸零，使命必達。