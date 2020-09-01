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黃國昌替館長找真相？網轟沽名釣譽 怎不幫徐永明
館長陳之漢遭槍擊後，上月30日委託時代力量前立委黃國昌擔任辯護律師，引發正反兩極評價。作家苦苓在臉書表示，館長是為社會公義被開槍嗎，付不起律師費嗎，並質疑黃國昌是在沽名釣譽；網紅陳沂也說，黃國昌在醫院病床前與館長的握手合照是八點檔劇照，並稱黃「怎麼不救救徐永明(時代力量前主席)」。
陳沂在臉書表示，黃國昌自己都找不到時代力量的真相了，而且這個深情握手擺拍，堪比八點檔劇照。陳說，「找黃國昌我根本看不懂，合照作秀更是太過頭」，但也祝福館長早日康復，沒有要檢討被害人，也譴責暴力。
陳沂指出，這跟藍委陳玉珍當初手受傷送醫時，韓國瑜握手慰問的照片差別只在於「館長的醫院看起來比較華麗」。陳沂說，館長稱要請黃國昌找真相，但黃明明是律師，是要找什麼真相，真相不是檢察官偵辦負責的嗎？陳沂質疑，黃國昌誤把自己當偵探，更批評黃不能算是執業律師，因為黃國昌雖有律師執照，卻沒打過官司，根本不能算是執業。
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