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茶壺風暴衝擊大！最新民調 時力好感度不及國民黨

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美麗島最新民調顯示，時代力量政黨好感度不及於國民黨。圖／本報系資料照
美麗島最新民調顯示，時代力量政黨好感度不及於國民黨。圖／本報系資料照

美麗島民調昨天公布8月國政民調，各政黨好感度部分，民進黨為55.3%、民眾黨31%、國民黨29.2%，時代力量僅26.8%，不僅連民進黨一半不到，也落後國民黨、民眾黨。

民調顯示，55.3%民眾對民進黨有好感，較上月增加4.1個百分點，另有約三成五民眾對民進黨反感，比上月減少0.9個百分點，未明確回答有9.3%。時代力量部分，結果顯示26.8%對時代力量有好感，包括1.7%很有好感、25.1%有些好感；另有49.5%民眾表示反感，包括20.1%很反感、29.4%有些反感，23.7%未明確回答。

交叉分析結果顯示，泛綠民眾對時代力量的好感仍大於反感，其他各群民眾則傾向反感，尤其是男性、台北市及桃竹苗與基宜花東離島、40至59歲、或高中以上學歷者，特別對時力反感。此外，民調顯示，愈年輕民眾對時力愈有好感，學歷愈高的民眾則對時代力量愈反感。

該民調由美麗島電子報委託戴立安公司執行，經畢肯市場研究股份有限公司執行電訪；訪問範圍在全國22縣市，對象為20歲以上民眾，調查時間在8月25日至8月26日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

時代力量 民調 民進黨

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